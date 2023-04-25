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大陸 大陸焦點 特派現場

楊智淵被控涉「顛覆國家罪」　正式遭陸方批准逮捕

▲▼社運人士楊智淵。（圖／翻攝楊智淵臉書）

▲楊智淵曾參選永和區立委。（圖／翻攝楊智淵臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

曾代表「一邊一國行動黨」參選永和區立委的楊智淵去年在中國大陸被捕。大陸最高人民檢察院25日公告，楊智淵涉嫌「分裂國家」罪，已被溫州市檢察院批准逮捕。

去年8月，美國當時的眾議院長裴洛西訪台之後，大陸採取一系列反制措施，並大動作宣布逮捕「長期從事台獨分裂活動」，「涉嫌危害國家安全」的犯罪嫌疑人楊智淵。

大陸官媒《央視》更釋出楊智淵被上銬的畫面，稱浙江省溫州市國家安全局依法對長期從事「台獨」分裂活動，涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人楊智淵實施刑事拘傳審查。

▼楊智淵被陸方國安人員上銬押走。

快訊／社運人士楊智淵「上銬畫面」曝光！被迫畫押上微博熱搜

《央視》指出，90後的楊智淵被逮補原因，長期在鼓吹「台獨」理念，夥同他人（在大陸）成立「台獨」非法組織「台灣民族黨」，推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國。

《央視》還提到，「楊智淵因大肆鼓噪『公投建國』，高調推行『急獨』路線，策劃實施『台獨』分裂活動，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。」

《央視》也挖出楊智淵過去的經歷，稱他長期受「台獨」思想毒害。2006年讀中學期間開始從事「台獨」分裂活動。2008年在「野草莓學運」中表現活躍，被民進黨選中重點培植，任命為民進黨台中市黨部青年會會長。2011年，楊參與組建「台灣民族黨」推動「公投建國」。2019年楊出任台灣民族黨副主席代理主席黨務後，同年，並應陳水扁邀請，代表「一邊一國行動黨」參選新北市永和區立法委員。

楊智淵被捕之後，當時的陸委會發言人曾公開向對岸喊話，要求相關部門盡速安全、無罪釋放楊智淵、李孟居等人回台，「如果組個黨、上個網，都能夠危害中共政權穩定，只會讓台灣人民更看清中共專制極權本質。」

▲▼楊智淵被捕畫面 。（圖／翻攝自央視新聞）

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