平均地權條例子法今預告　預售屋6樣態可換約、檢舉獎金最高千萬

▲內政部長林右昌、次長花敬群召開「平均地權條例」子法預告說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院今年1月通過《平均地權條例》修正草案，祭出5大規範遏止炒房；針對外界關注的子法細部內容，部長林右昌25日召開記者會說明。草案重點包括規定私法人買受住宅房屋許可辦法、私法人買受住宅免經許可情形、預售屋及新建成屋契約讓與或轉售審核辦法、預售屋得讓與或轉售情形，還有檢舉獎金制度等。草案25日下午5點起至5月15日預告20天，報行政院核定母法的施行日期。

內政部今召開記者會公布5項《平均地權條例》子法，林右昌表示，《平均地權條例》修法是社會、朝野共識，主要目的是打擊房地產投機、炒作，並健全市場發展；其他需配套修正訂定子法共9項，目前已有4項子法於今年2、3月完成預告。

林右昌指出，5項子法研商過程經多元管道交流與溝通，1至3月邀集相關單位與地方政府研商；另外，為聽取業界意見，分別在1月9日、3月2日及3月31日邀集相關公會團體進行交流。

林右昌表示，五項新訂子法目的包括「打擊投機」、「杜絕炒作」、「確保合法正派經營」；三項政策重點則為「私法人買受住宅許可制」、「限制預售屋與新建成屋換約轉售」、「檢舉獎金制度」。

五項新訂子法明定：一、私法人買受供住宅使用之房屋許可辦法；二、內政部依《平均地權條例》第79條之1第1項公告私法人免經許可情形；三、預售屋及新建成屋買賣契約讓與或轉售審核辦法；四、預售屋及新建成屋買賣契約得讓與或轉售情形；五、不動產銷售買賣與申報登陸資訊案件檢舉獎勵及法緩提撥運用辦法。

在「私法人買受住宅許可制」部分，在條例修法時已考量私法人執行業務營運需要，分為「免經許可」及「需經許可」2種，今日預告的2項子法，則是依照實務上私法人買受住宅的目的與用途，再作進一步的周延規範。

「限制預售屋與新建成屋換約轉售」部分，為防杜透過換約方式加價轉售，進行短期炒作、牟利，子法訂定轉售原則，簽約後需「發生重大事故才能換約」，避免變相炒作，未來購買預售屋必須慎重。

「發生重大事故」種類包括：一、本人因非自願離職且逾6個月未就業；二、本人或其家庭成員罹患重大傷病或特定病症須6個月以上全日照顧；三、本人或其家庭成員之房屋，因災後毀損而不堪居住、須另行租屋；四、本人或其家庭成員發生意外事故，致第三人重傷或死亡；五、買受人死亡，繼承人無意保留；六、共同買受人間之轉售或讓與。

至於「檢舉獎金制度」方面，林右昌說，子法希望全民共同協作，精準打擊違規炒作行為；他強調，會嚴採實名制，且要有具體事證防止不實、浮濫檢舉。

檢舉獎金適用範圍含4點，一、實價登錄逾期或不實申報；二、違反禁止紅單轉售規定；三、違反限制換約規定；四、違反禁止炒作規定。檢舉人則應附3項資料，一、檢舉人個人資料；二、被檢舉人、違規情形、時間、地點；三、足供研判違規行為之具體事證資料。

檢舉獎金比率為實收罰緩30%，每案獎金不超過1000萬元。為防止不實檢舉，檢舉人須採實名制；需提出違規案件人、事、時、地、物具體資料，偽變造事證也會移送檢調。

林右昌強調，行政院今下午會將相關子法與法條上網公告，子法預告時間為20天，期間將會持續蒐集各方意見與建議，之後會經法規會審查與部務會議，循程序報行政院核定後正式施行。