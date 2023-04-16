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北市學生樂儀旗舞觀摩大會　4縣市19支隊伍接力演出「規模歷年最大」

▲北市學生樂儀旗舞觀摩大會，共有4縣市19支隊伍接力演出。（圖／台北市教育局提供）

▲北市學生樂儀旗舞觀摩大會，共有4縣市19支隊伍接力演出。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市樂儀旗舞觀摩表演活動今（16日）在北市平籃球館登場，今年以「樂曲聲響起 儀旗舞展藝」為主題，除了地主台北市外，也邀請新北市、新竹市及台中市等，集結4縣市、19支優秀學生隊伍接力演出，規模歷年最大，吸引許多學生和家長到場觀賞。

台北市教育局長湯志民說，一年一度的北市學生樂儀旗舞觀摩大會，向來是北市學校樂儀旗隊社團的年度盛事，今年首度集結4縣市共19個隊伍齊聚一堂表演，規模歷年最大，其中包括北一女中、建中、景美女中、台中女中等校樂儀旗隊都擁有超過一甲子歲月的歷史。

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湯志民說，樂儀旗隊不僅代表學校特色，更是代表國家門面，也是重要儀典的象徵，成員平日苦練，除了在舞台上展現最好一面外，更學到專注、自信、儀態與團隊精神，教育局會持續推動，提供學生展演舞台。

▲北市學生樂儀旗舞觀摩大會，共有4縣市19支隊伍接力演出。（圖／台北市教育局提供）

▲北市學生樂儀旗舞觀摩大會，中山女中帶來精彩演出。（圖／台北市教育局提供）

今天的觀摩大會，首先由民權國小管樂隊表演「展望未來」，與信義國小戰鼓隊帶來棍舞與旗舞的花式表演，為活動揭開序幕。緊接著由士林高商、敦化國中、莊敬高職、成功高中、中山女中、新竹女中、北一女中、景美女中、中正高中、丹鳳高中、台中女中、瑞芳高工、內湖高工、新北高工、泰北高中、開南中學及建國中學等17校接力演出，透過氣勢磅礡的樂聲、壯麗威儀的槍法與曼妙的旗舞，全程也透過網路直播。

北市唯一國中室外行進管樂團敦化國中樂旗隊，以「青春搖擺」為主題，隨著音樂搖擺，甩脫3年來配合防疫期間心靈上的壓抑，為活動帶來高潮。成功高中儀隊帶來著名的魔鬼、高拋、飛魚以及引以為傲的一條龍，整齊劃一的動作，將帶來壯觀的視覺震撼。中山女中旗槍隊則是國內第一支旗槍隊，這次主題「晨曦•花火•新希望」，由活潑輕快的樂曲鋪陳，揮別疫情，用勇氣與希望面對新的一年。

其他縣市部分，新竹女中沂風儀隊透過刀、旗、槍與橫幅整齊一致的結走感、行雲流水的隊行轉換，呈現隊員間十足默契和訓練成果。台中女中樂儀旗隊，以艷紅與水藍為特色，帶來傳承的自信搭配儀隊優雅的旗、帥氣俐落的刀及靈活轉動的槍，帶來自信活潑的精彩演出。

▲北市學生樂儀旗舞觀摩大會，共有4縣市19支隊伍接力演出。（圖／台北市教育局提供）

▲北市學生樂儀旗舞觀摩大會，共有4縣市19支隊伍接力演出。（圖／台北市教育局提供）

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