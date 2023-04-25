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大陸 大陸焦點 特派現場

中印舉行第18輪軍長級會議　陸官媒讚新德里：展現大國風範

▲中印軍長級會談。（圖／翻攝微博）

▲中印第14輪軍長級會談現場。（示意圖／翻攝微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國防部24日發布，2023年4月23日，中印兩軍在莫爾多/楚舒勒會晤點中方一側舉行第十八輪軍長級會談。對此，中共官媒《環球時報》解讀，雙方不願意再爆發衝突甚至升高對抗。文章還大讚，「新德里始終堅持戰略自主和外交獨立，展現出了大國應有的風範。」

國防部發布稱，雙方本著友好和坦誠的精神，就有關問題交換意見。在兩國領導人共同指引下，根據兩國外長會晤成果，雙方同意通過軍事和外交渠道保持密切溝通對話，加快解決中印邊界西段有關問題，同時繼續維護邊境地區的和平與安寧。

2020年5月雙方爆發衝突，迄今已對峙近3年，期間舉行多輪軍長級會議，上一次是去年12月。對此，環球時報25日刊出社評稱，今年中印邊境局勢進一步趨向緩和，兩國在包括發展雙邊關係等問題上也釋放了更多的善意，為邊界談判取得更多的進展創造了良好條件。

社評指出，「華盛頓明顯在中印之間拉偏架，無非是試圖挑動中印矛盾升級。」文章隨後話鋒一轉大讚，「印度決策者還是保持相當的戰略清醒和理性，尤其是面對華盛頓的強力誘拉及恩威並施，新德里始終堅持戰略自主和外交獨立，展現出了大國應有的風範。」

今次會談正值上海合作組織國防部長會議27日至28日在印度新德里舉行，印度媒體早前報導，大陸國務委員兼國防部長李尚福可能會到印度出席會議，屆時有機會與印度防長辛格會晤，將會是中印邊境流血衝突以來，中方的高層級官員首次對印度進行訪問。

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