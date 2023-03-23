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中國駐印度使館：印度將邀請習近平出席上合峰會

▲▼ 習近平。（圖／路透）

▲ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

文／中央社記者林行健新德里23日專電

印度媒體引述中國駐印度大使館臨時代辦馬珈報導，印度政府將正式邀請中國國家主席習近平赴印度，參加7月上海合作組織（SCO）高峰會，同時也強調雙邊都不希望看到戰爭。

SCO現有中國、印度、哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、俄羅斯、塔吉克以及烏茲別克等8個會員國，還有4個觀察員國、6個對話夥伴，印度目前是SCO的輪值主席。

「印度時報」（TOI）今天報導，馬珈證實已接到印度方的正式邀請，但習近平則暫未承諾是否會來印度，因SCO高峰會的舉辦日期未敲定，有可能在7月的第一週。

外界關注印度是否能在SCO峰會上，就俄烏戰爭議題促成各會員國的共識，但馬珈認為這不容易，因為經濟平台不應用來討論重要政治議題。

印度與中國士兵於2020年6月在邊界發生流血衝突，兩國關係陷入低谷。自此之後，印度總理莫迪（Narendra Modi）與習近平尚未舉行過雙邊會議，雖然兩人去年11月曾在印尼峇里島20國集團（G20）峰會上握手。

新德里多次強調，唯有邊界問題得到解決，印中關係才有可能恢復正常。

關於印中邊界現況，馬珈形容形勢「穩定但複雜」，但對於透過對話解決軍事對峙表示樂觀，因雙方都不希望看到戰爭或衝突。

另外，據「印度人報」（The Hindu）報導，馬珈認為印中邊界爭議是「雙邊」問題，應透過雙邊對話解決，不希望見到其他國家進行干涉，特別是區域外國家。

被問及中國對印美在「四方安全對話」（Quad）架構下加強情報分享的看法，馬珈回應，北京反對任何以圍堵中國為目的而組成的區域性組織。（編輯：張芷瑄）

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