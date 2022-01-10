中印第14輪軍長級會談12日登場　印軍拒絕「第三方」調解

▲中印第14輪軍長級會談將於1月12日舉行。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

印媒報導，中印第14輪軍長級會談將於1月12日舉行。報導稱，6萬名全副武裝的印軍士兵正在拉達克東部度過第二個寒冷的冬天，「同樣數量的解放軍士兵也和印軍一樣。」消息人士指出，中印雙方都在為新一輪軍長級會談做準備，前線局勢仍不確定。

▲中印邊境部隊於2022年元旦在10個邊境實控線地點互換糖果。（圖／翻攝The Times of India）

印度《印刷報》（The Print）報導，印方消息人士指，雖然中印雙方的談判持續展開，但雙方仍存在「信任危機」，印度軍隊已在前線部署以應對邊境上的任何事件。

外界一度傳言俄羅斯有意調停中印在邊境上的衝突，不過，印度政府表示，「曾有一個友好的第三國希望在印度和中國之間扮演調解人，可以一同坐在談判桌上，但被禮貌地拒絕了。」

印軍消息人士指出，印度在與中國的談判中沒有透過外交和政治方面尋求任何第三方調解，「我們已經向所有相關方明確表示，不支持任何形式的第三方干預，這是我們既定的立場。」

中印兩軍於2021年10月10日在莫爾多／楚舒勒會談點中方一側舉行第13輪軍長級會談，未就進一步脫離接觸達成一致。解放軍西部戰區發言人龍紹華大校在會談後表示，中方在會談中從維護中印關係大局出發，為推動邊境局勢緩和降溫做出巨大努力、充分體現誠意，但印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。