郭台銘稱「政治製造亂局」　鄭運鵬嗆：似是而非！先去了解自己

▲鄭運鵬受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹宜庭／台北報導

表態爭取國民黨2024總統大選提名的鴻海集團創辦人郭台銘昨日表示，「政治製造亂局，科技與經濟被迫尋求新安排，這才是現今全球發展比較完整的面貌。」對此，民進黨立委鄭運鵬批評，郭台銘的發言好像在講現在台灣政治都不理解全貌，然後牽拖了一些「中國人不懂美國人、美國人不懂中國人」，這種似是而非、有講等於沒講的句子，呼籲郭台銘「請先了解自己，再去說哪國人了不了解哪國人吧！」

郭台銘24日透過臉書發文說，美國和中國彼此嚴重對立，愈來愈走向極端敵視，在檯面上將兩者刻畫成零和遊戲。如果看得廣一點、看得深一點，可以看到的是政治製造亂局，科技與經濟被迫尋求新安排，這才是現今全球發展比較完整的面貌，如果轉而看科技與經濟上的突圍努力，就會發現台灣因為具有特殊的關聯因子，而大有機會佔囊關鍵地位。

鄭運鵬批評，郭台銘的發言好像在講現在台灣政治都不理解全貌，然後牽拖了一些「中國人不懂美國人、美國人不懂中國人」，這種似是而非、有講等於沒講的句子。他認為，郭台銘講這些沒有關係，但要先搞清楚的是，今天他是跳出來要爭取代表國民黨參選2024總統大選的，國民黨有他們的黨綱、黨章，也有「九二共識」，痛批「郭台銘不是局外人，而是局中人」，郭要講清楚國民黨目前有什麼錯誤？在國民黨內又要改變什麼？

鄭運鵬強調，如果沒有，郭台銘就是加入了他所認為「製造亂局的政治」；因此，他呼籲郭台銘「請先了解自己，再去說哪國人了不了解哪國人吧！」