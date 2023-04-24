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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

變更議程助侯友宜「選總統」？　新北議會藍黨團明發甲級動員令

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

記者鄭佩玟／新北報導

新北市長侯友宜有意爭取2024國民黨總統候選人提名，近日傳出侯陣營要求新北市議會國民黨團變更議程，將6月初的市政總質詢提前到4月底、5月初，以便他盡快準備選總統。對此，國民黨團書記長廖先翔表示，明天上午會召開黨團大會討論，如果討論有共識，下午會在議會正式提案。

明天是新北市議會新會期報到，將召開預備會議，對於是否於明天提出變更議程提前總質詢案，新北市議會國民黨團書記長廖先翔表示，明天上午黨團會先召開黨團大會，由黨團幹部與成員共同討論，如果有共識，眾人決定變更議程提前總質詢，那麼下午正式開議就會進行提案與表決；但在此之前，黨團目前沒有具體規劃。

國民黨新北市議員葉元之受訪時說，就他了解，黨團已經發出甲級動員令，由此跡象而言，明天開議應該有可能提出變更議程把總質詢提前。而他所聽到的理由，是因為擔心民進黨會過度炒作大選議題影響議事運作，「不可能讓他們每天一直鬧」，所以才提前總質詢，但至於會不會真的提案，還是要等明天開議才知道。

一位新北議會人士分析，國民黨團提出變更議程把總質詢提前的可能性非常大；而且以國民黨的人數優勢，民進黨無法阻擋議案通過。目前新北市議會總數66席議員，國民黨團占32席，再加上幾位無黨籍議員結盟即已過半，民進黨團則僅有28席。議會人士進一步指出，一旦變更議程通過，侯友宜在本次定期會之中，只需進議會6、7天就好，其餘時間都可以跑總統行程，而且這對有意角逐立委的國民黨議員來說，也同樣有利。

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