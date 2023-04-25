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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林國慶酸跨國議員來台為了錢　外交部嚴正駁斥

▲▼ 林國慶掃街拜票。（圖／林國慶競選總部提供）

▲前立委林國慶2020再度角逐立委吞敗。（資料照／林國慶競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

跨國國會議員近年訪台頻率大增，曾經為民進黨員的前立委林國慶24日稱「因為來台灣就有錢帶回去」，引發昔日立委同事、海委會主委管碧玲批評「這是胡說」，而外交部25日也發布新聞稿駁斥，籲請政治人物發文應本於專業與客觀，切勿捏造事實誤導國人，抹煞政府推動外交的努力與成果，並損及各界友人對台灣的友誼。

林國慶曾經是民進黨員，也代表民進黨投入嘉義縣立委選舉，2008年立院席次縮減改為單一選區制，他禮讓前立委蔡啟芳，放棄競選連任，2019年退出民進黨，同年以無黨籍身份再次參選嘉義縣立委，2020年總統選戰期間亦曾公開為國民黨候選人韓國瑜站台。

林國慶昨天透過臉書表示，「大家一定覺得為什麼這陣子世界各國議會都率團來訪台灣吧！因為來台灣就有錢帶回去，這是台灣的悲哀，如果你們不認同，就當作是我無知的想法吧！」不過，昔日曾在立法院與林國慶共事的管碧玲留言批評：「這是胡說」。

此外，外交部今天上午發布新聞稿大動作駁斥指，「某前立法委員」在其個人臉書上發文指稱「世界各國議會率團來台是因為台灣有錢可以帶回去」，內容完全捏造、悖離事實，不僅詆毁政府拓展國際空間的努力，更陷國際友人於不義，損及台灣與各界友好關係，外交部表示高度遺憾。

外交部重申，邀請各國政要及友我人士來台交流向為外交重點工作。近期中國藉故升高台海緊張情勢、加大對我國政經威脅，而國際友我政要此際來訪，展現民主陣營團結支持我國立場，外交部表示誠摯歡迎與感謝。

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