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「拖車界林志玲」弟遭酒駕撞！粉碎性骨折骨盆裂　怒吼：何時修法

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

▲機車全毀。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

正妹拖車司機「錢雅婷」因姣好的外貌，與陽剛的拖吊車司機工作相當反差，因此在網路上爆紅，被封為「拖車界林志玲」，她氣炸表示，弟弟遭到酒駕肇事撞擊，雙腿粉碎性骨折，骨盆裂了，傷勢嚴重，氣得她忍不住大罵「什麼時候才要嚴厲懲罰酒駕？」

錢雅婷稍早在臉書「爆廢公社」發文，親弟弟騎機車直行，遭到酒駕汽車對撞，導致傷勢嚴重。從圖片中可以看到，機車龍頭被撞爛，現場滿地都是車殼碎片，錢雅婷透露弟弟傷勢，「他雙腿開放性，粉碎性骨折！骨盆裂了，我真的不知道要罵什麼了，真的...」。

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錢雅婷開罵，「到底要呼籲幾百次？是聽不懂人話？不要酒駕很困難？到底什麼時候才要嚴厲懲罰酒駕？」「是不是要等到大法官，還是執法人員的家人身上，才會感同深受？法令才會修改嚴懲？」

▲▼ 。（圖／錢雅婷授權提供）

▲▼錢雅婷弟弟遭酒駕撞傷。（圖／錢雅婷授權提供）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

貼文曝光，網友深有同感，「選一堆沒路用的立委」、「一直不修法，真的很糟糕」、「台灣立委沒人敢修法啊，因為怕下一次選不上」、「我也是被酒駕撞過的，酒駕的真的該死，但台灣法律對酒駕很放縱，他們沒有體驗過家人被酒駕撞，啥都草菅人命」、「如果政府官員的家人被酒駕撞了，台灣政府才會很重視酒駕」。

其中，不少人提到台灣法律對於菸的管制，居然比酒駕還要嚴，傻眼開酸，「說個笑話，在台灣抽菸比酒駕更該死」、「酒駕撞死人賠沒多少錢，電子煙要開罰5000萬」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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