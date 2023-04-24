高雄男沒戴安全帽被揪酒駕　辯吃薑母鴨「老婆整瓶米酒倒下去」

▲劉姓男子（左）酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名劉姓男子（35歲）深夜騎機車外出沒戴安全帽，被員警發現後將他攔下，員警聞到劉男身上飄出酒味，但他堅稱「沒喝酒」，警一測竟達0.45毫克超標，後來劉男才坦承剛剛有吃了老婆煮的薑母鴨，而老婆是料理新手，竟將一整瓶米酒都倒進去，才害他酒測值這麼高，員警聽了也覺得離譜。

▲劉姓男子停紅燈時，被員警發現沒戴安全帽。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山警分局過埤派出所員警22日凌晨1時許，巡邏行經鳳山區頂庄路與高鳳一路口時，發現對向機車騎士停等紅燈沒戴安全帽，見警才急忙戴上，警方遂上前攔查，發現騎士劉男身上有些酒味，其卻表示沒有喝酒，但酒精簡易感知器卻有反應。

▲劉姓男子（左）酒測值超標被帶回警局。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經警詢問，劉男說當晚老婆買薑母鴨一起在家吃，由於老婆擔心放太久湯會走味，直接又加一整瓶米酒下去煮，男子無奈笑說老婆是「料理新手，可能沒等酒精揮發就關火」原來平常愛妻的他都親自下廚，而這次換老婆新手嘗試卻讓他要在警局待一晚，劉男也不責怪老婆的一片好心，但警方仍依規定將其依公共危險案移送法辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。