以為「發生過性行為才有月經」　他見衛生棉：非處女確定！網傻眼

▲有男生以為女生發生過性行為才會有月經。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

對女性來說，每月一次的「大姨媽」是再正常不過的事情，不過近日卻有女網友透露，她之前和日本的男生聊到相關話題時，對方竟以為有過性行為才會有月經，讓她覺得很驚訝。話題引發熱烈討論，隨即引發熱烈討論。

女網友在Dcard上，以「不懂月經的人真的好可怕」為題發文表示，之前有個日本男生說自己在高中畢業以前，都以為月經是發生過性行為才會有的，所以先前看到衛生棉的感覺就像是看到保險套。

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原PO透露，她其實先前也有聽過類似情況，像是有男生看到月經紀錄App就以為女生不是處女、看到女生借衛生棉會以為要準備發生性行為、以為婦產科是給要生小孩的人去的。由於很多男生對月經不了解，因此原PO也感到驚訝。

▲生理期話題引發討論。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文一出，底下網友紛紛直呼，「想起大學時有人問我月經不是藍色的嗎？廣告都這樣拍啊」、「如果是真的也太扯」、「難怪之前有看過日本實況主露出手機畫面有記錄月經的App，就被奇怪的粉絲罵很難聽的話」、「超好笑，不用說日本，我在台灣還遇過男生說月經跟尿一樣是可以忍住的，用衛生棉是你們懶惰不想忍」、「我覺得台灣一堆人還是認為外射不會懷孕也蠻可怕的」。

還有網友透露，「在日本從小讀到高中，日本性教育是真的差，但我讀高中的時候有比較好了，但日本社會還是偏保守，所以也沒有講得像台灣那麼詳細，我剛回台灣時，看到朋友男友幫她買衛生棉和止痛藥，我真的超吃驚」。

▲▼自稱是日本女生的網友留言回應。（圖／翻攝自Dcard）

另也有自稱是日本女生的網友回應，他們小學三、四年級有上過健康教育的課程，只是男女是分開上課，國中以後才一起上，但是「我覺得處男才會說這些話，畢竟網路上的發言只是片面之詞，還是要過濾一下」。

本站曾報導，日本團體「STU48」的石田千穂之前透過直播平台與粉絲互動，因為拍到夜用衛生棉，就被粉絲留言「非處女確定」。不過該留言也隨即引來大票網友開噴，「你一定是處男」、「健康教育沒好好上嗎」。

此外，根據「NHK NEWS WEB」，30多歲的松原回憶道，他不記得學生時代有被詳細教導過月經相關知識，只有印象小學或國中（初中）的某一天，男、女生突然分開上課，後來聽女生說才知道，那堂課講的是月經。