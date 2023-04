罩袍遮全身！肯亞男棋士假扮女性出賽　「實力太強」被抓包

▲歐蒙迪當初以假名歐瓦(Millicent Awour)報名參賽,全身包緊緊 。(圖/翻攝自Chess Kenya,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

肯亞女子西洋棋公開賽日前登場,其中一名參賽者全身包緊緊,用深色罩袍從頭遮到腳,還戴上眼鏡。然而此人的表現太過亮眼引起主辦單位注意,一查才發現,原來是25歲男棋士歐蒙迪(Stanley Omondi)冒充成女性參賽。

Chess and its side showhttps://t.co/MFdx3JMMNF



He said his decision to cheat in the tournament was motivated by the Sh500,000 cash prize for the Ladies section's winner, and the financial problems he is facing at the university#KenyaOpenChess #Safaricom5G #KCBGroup #ChessKenya pic.twitter.com/tiiDIECXLh