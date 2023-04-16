罩袍遮全身！肯亞男棋士假扮女性出賽　「實力太強」被抓包

▲歐蒙迪當初以假名歐瓦（Millicent Awour）報名參賽，全身包緊緊 。（圖／翻攝自Chess Kenya，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

肯亞女子西洋棋公開賽日前登場，其中一名參賽者全身包緊緊，用深色罩袍從頭遮到腳，還戴上眼鏡。然而此人的表現太過亮眼引起主辦單位注意，一查才發現，原來是25歲男棋士歐蒙迪（Stanley Omondi）冒充成女性參賽。

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He said his decision to cheat in the tournament was motivated by the Sh500,000 cash prize for the Ladies section's winner, and the financial problems he is facing at the university#KenyaOpenChess #Safaricom5G #KCBGroup #ChessKenya pic.twitter.com/tiiDIECXLh — Chess Queen (@AureliaJemutai1) April 9, 2023

BBC報導，歐蒙迪當初以假名歐瓦（Millicent Awour）報名參賽，全身包緊緊，主辦單位起初完全沒發現異狀，因為選手穿罩袍是一件很正常的事。只不過，就在他打敗實力堅強的其他參賽選手之後，讓人起疑。

肯亞國際西洋棋協會主席萬賈拉（Bernard Wanjala）表示，「（擊敗很強的對手）對一名從來沒參加過錦標賽的新人來說，不可能做到」，且他比賽期間都沒有說話，甚至在領名牌的時候也不出聲，還穿著較為男性化的鞋子。儘管如此，主辦單位直到歐蒙迪進入第四輪比賽贏過一名很強的對手之後，才進行檢舉。

歐蒙迪的大膽舉動被發現後，也立刻承認他其實是個男人，也對這一切感到後悔並道歉，直言是因為財務困難才出此下策，認為拿下冠軍就能讓他的狀況改善，如今已準備好承擔所有後果。

針對這起事件，萬賈拉說明，歐蒙迪可能將被禁賽幾年，但並不會被永遠逐出西洋棋界。