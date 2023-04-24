▲新疆凌晨發生特大「地磁暴」，出現絢麗極光。（圖／翻攝自微博／雷中好地方）



記者林彥臣／綜合報導

大陸「國家空間天氣監測預警中心」消息指出，24日2時到8時，發生了一場特大「地磁暴」，並且在新疆克拉瑪依引發了絢麗的極光，此外，地磁暴還有可能造成氣象衛星之一「風雲三號G星」的軌道降低約560米。

根據陸媒《新京報》報導，今晨發生了Kp指數為8的特大「地磁暴」，Kp指數即全球磁場指數，其反映的是每3小時地球磁場活動的情況，數值越大，對應的地磁活動越強，目前磁暴過程仍在進行中，後續仍有可能發生特大「地磁暴」，這次地磁暴由太陽產生的「衝擊波」引發。

▲4月24日2時到8時，太陽引發了特大地磁暴，圖為24日地磁活動水平與往日的對比。（圖／翻攝自大陸國家空間天氣監測預警中心）



據介紹，此次地磁暴過程是由「冕洞高速流」和「日冕物質拋射」共同作用產生的，前者是源自太陽表面大氣，也就是日冕的低密度區域，高速太陽風從這一區域大量飛出；後者日冕物質拋射是典型的太陽爆發。

當這些攜帶太陽能量的物質以數百千米每秒的高速飛離太陽表面時，就會形成類似爆炸衝擊波，快速傳遞到太陽系的各處，在它們的共同作用下，地球磁場發生了方向及大小的明顯變化，地磁暴便隨之發生。

▲風雲三號E星空間極紫外望遠鏡觀測到的太陽影像。（圖／翻攝自國家空間天氣監測預警中心）



磁暴帶來的影響有很多，其中之一就是驅使地球高層大氣微粒運動加劇，最終的結果就是受熱膨脹，向著更高的空間擴散。如此一來，太空飛行器就要承受較平常更大的飛行阻力。