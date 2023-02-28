英國罕見出現絕美極光！今晚還有一波　連倫敦都能看見

▲歐洲低緯度地區出現絕美極光。（圖／達志影像／美聯社，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

英國26日晚間出現罕見極光美景，最遠到倫敦南部都能清楚看見，預計在當地時間27日晚間還能持續看到。

根據英國氣象局（Met Office）說法，在如此低緯度的地區能看到極光，主要是太陽大氣中的日冕洞（coronal hole），在太陽的磁場中形成了一個物質密度較稀薄的空洞地區，導致有比平常更多的太陽風從日冕洞吹出。

If you’re in Scotland, Northern Ireland or northern England and have clear skies LOOK UP NOW!!!



One of the most spectacular aurora shows ongoing pic.twitter.com/iCzXsUkl5K — Matt Taylor (@MetMattTaylor) February 26, 2023

除此之外，太陽在24日爆發了一場「太陽閃焰」，當閃焰爆發時，伴隨著太陽粒子的噴發，稱為「日冕物質拋射」（CME），這種噴發會以高達每小時160公里以上的速度將帶電粒子從太陽射出；因此CME和來自日冕洞的高速太陽風，讓地球遠離兩極的地方也出現了極光。

來自英國、北美的民眾已經準備好在27日晚間再度迎接極光，因為還有另一場更強烈的CME將抵達。不過，英國氣象局也監測到了強烈的G3級（最高為G5）地磁風暴，除了會帶來更美的極光外，也可能對北緯地區的衛星與電網造成影響。