快訊／金毛男摩鐵開毒趴　害「2少女暴斃」棄屍樓梯間！遭聲押禁見

▲洪男約2少女開毒趴，發現2女暴斃後，竟把遺體棄置摩鐵樓梯間。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者趙蔡州、劉昌松／台北報導

新北一名30歲洪姓男子23日約2名未成年少女在新店某摩鐵開毒品趴，不料2名少女狂歡到一半沒了呼吸心跳，他見狀不但沒幫忙呼叫救護車，反而把2女遺體棄置在樓梯間，事後被警方循線逮捕。台北地檢署24日下午複訊後，認為洪男涉重罪，有勾串及再犯之虞，依殺人、藥事法之轉讓禁藥致死等罪，向法院聲押禁見。

30歲洪男住在新北三峽，平日從事裝潢木工，他23日凌晨5點多透過「魚訊」LINE群組，找來2名年僅16、17歲的少女，3人相約到新店某間摩鐵開毒趴，過程中2女除了吸食K他命外，還飲用了6包毒品咖啡，3人在毒品及音樂的催化下，一路狂歡到23日上午10點多，才累得躺上床準備睡覺。

不料洪男此時發現2女突然沒了呼吸心跳，頓時慌得不知所措，又怕遺體被人發現，決定將遺體搬上車，但搬到一半又覺得「太重了」，索性將遺體棄置於摩鐵的樓梯間內，再用房間內的棉被蓋住遺體，接著駕車逃離現場。摩鐵人員23日上午11點多發現2女遺體，嚇得立刻打電話報警。

▲洪男事後又約了另名女子到桃園某摩鐵吸毒，被警方破門逮捕。（圖／記者陳以昇攝）

而洪男逃出摩鐵後，內心恐懼加上毒癮發作，馬上又約另一名21歲李姓女子，兩人23日中午12點多一起前往桃園某摩鐵休息並飲用毒咖啡包，休息約1小時後他又獨自外出，前往附近超商購買599元充電豆腐頭及310元情趣潤滑液，接著返回摩鐵，但沒想到警方不久後便循線找上門，衝入逮捕2人。

洪男接受警方偵訊時，不願透露毒品來源，僅表示到新店該摩鐵前，曾分別購買K他命及毒咖啡包，對於2女未成年部分表示不知情，只坦承在「魚訊」LINE群組花錢叫來，卻不願說出多少價錢。警方訊後依殺人、藥事法之轉讓禁藥致死等罪移送台北地檢署。

台北地檢署檢方複訊後，認為洪男涉重罪嫌疑重大，有勾串及再犯之虞，依殺人、藥事法之轉讓禁藥致死等罪，將洪男向法院聲押禁見，並當庭指示法醫，採檢其毛髮化驗，另比對洪男手機等通聯紀錄，追查毒品來源。