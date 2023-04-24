竹筍乾旱災損補助竟「雙標」　南投縣府、立委齊聲爭取從寬認定

▲南投縣政府、立委蔡培慧疾呼林業用地納入農損補助範圍。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮及鹿谷鄉為全台竹筍重要產地，因去年底至今年3月連續乾旱影響，造成竹筍受災，雖經南投縣政府爭取獲得中央列入天然災害救助範圍，卻限定栽種在「農牧用地」才能請領，引發爭議；縣府認為竹筍受災不應區分「農地」或「林地」，呼籲林務局儘速同意林地竹筍災害救助，竹山鎮公所亦建議能「從簡」、「從速」來認定做為補助規範。

南投縣政府指出，經函請農委會農糧署，農委會已於4月20日發佈「公告南投縣竹山鎮及鹿谷鄉為辦理非屬森林副產物之竹筍112 年2-3月乾旱農業天然災害現金救助地區」；但縣府農業處於1月初、3月27日2度邀請相關單位赴林地現勘冬筍減產情形，結果認為災害情形明確，故函請農委會林務局災害救助，但林務局審查後認為尚有需補充說明及資料提供，縣府農業處也在短時間內回覆及補充資料。

竹山鎮公所亦指出，21日已開始申辦農損補助，許多民眾因於「林業用地」種植筍子，導致資格不符被退件；立委蔡培慧接獲陳情，今天召集農委會、林務局等單位與竹山鎮長陳東睦一同前往林業用地作場勘。

蔡培慧表示，竹筍是竹林天然副產物，應給予天然災損補助，協助當令當季的筍農；陳東睦也極力建議2、3月為旱災補助範圍，以及實際具有栽培管理等行為為補助依據，能「從簡」、「從速」來認定做為補助規範，希望中央政府官員體恤筍農、苦民所苦。