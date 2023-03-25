白天只是前奏！春雨高峰今晚接力　劇烈降雨時間曝「驟冷探13度」

▲水氣今晚起增加，明天雨勢降更大。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今(25日)下午春雷乍響，不過對流雲系很快就減弱，降雨不到半小時，後繼無力，不過下午春雨僅是前奏，今晚起水氣將增加，春雨高峰今晚接力報到，明天(26日)雨勢會更大些，各地都有降雨機會，中部以北、東半部、南部山區降雨較明顯，不排除有強降雨或雷電發生；明天入夜溫度較低，空曠地區低溫下探13度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」預告，即將進入本次春雨降雨高峰，今天白天只是前奏，雷雨帶發展軸帶持續往台灣進逼，今夜至明天將是降雨高峰，主要影響區域是北部及中部，南部地區要碰碰運氣，如果附近有雷雨帶活動，需留意劇烈天氣發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象局預報員葉致均表示，今(25日)下午對流雲系移動過程，雲系很快就減弱，降雨時間很短，頂多半小時；不過今天晚上到明天(26日)，華南雲系帶來水氣比較多，各地都有降雨，不排除海峽雲系移入，會有雷雨、強陣風、雷電發生，明天天氣較不穩定，降雨較為全面，且雨勢可能會比較大一些，對流移入會有強降雨出現，中部以北、東半部有較多雨量，南部山區降雨也比較明顯，南部平地則是飄雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

下周一(27日)華南雲系東移水氣有減少趨勢，降雨比較局部，但仍是全台有雨，下周二(28日)水氣更少，僅剩北部、東半部、中部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲。

葉致均指出，下周三(29日)水氣又慢慢增多，北方低壓系統發展帶來水氣，下周三、下周四(29日~30日)北部、東半部有局部短暫陣雨，中部則有零星短暫陣雨，南部不太會有降雨機會。

下周五(31日)、下周六(4月1日)天氣比較穩定，剩東半部、北部山區局部短暫陣雨，清明連假前半期水氣較少，連假期間水氣接近逐漸增加，不過後期預報不確性仍大，仍待後續觀察。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

溫度部分，葉致均分析，明天(26日)雲量多，溫度將下降，北台灣高溫剩17到20度，中部、花蓮23到24度，南部、台東26到29度。

低溫部分，今晚約18到22度，明天(26日)入夜溫度比較低，中部以北、東北部低溫15到17度，其他地區18到20度，空曠地區低溫可能下探13到14度，下周一、下周二(27日~28日)之後，東北季風減弱，溫度將逐日緩慢回溫。