　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

白天只是前奏！春雨高峰今晚接力　劇烈降雨時間曝「驟冷探13度」

▲▼天氣 東北季風南下 下雨 天冷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲水氣今晚起增加，明天雨勢降更大。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今(25日)下午春雷乍響，不過對流雲系很快就減弱，降雨不到半小時，後繼無力，不過下午春雨僅是前奏，今晚起水氣將增加，春雨高峰今晚接力報到，明天(26日)雨勢會更大些，各地都有降雨機會，中部以北、東半部、南部山區降雨較明顯，不排除有強降雨或雷電發生；明天入夜溫度較低，空曠地區低溫下探13度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」預告，即將進入本次春雨降雨高峰，今天白天只是前奏，雷雨帶發展軸帶持續往台灣進逼，今夜至明天將是降雨高峰，主要影響區域是北部及中部，南部地區要碰碰運氣，如果附近有雷雨帶活動，需留意劇烈天氣發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象局預報員葉致均表示，今(25日)下午對流雲系移動過程，雲系很快就減弱，降雨時間很短，頂多半小時；不過今天晚上到明天(26日)，華南雲系帶來水氣比較多，各地都有降雨，不排除海峽雲系移入，會有雷雨、強陣風、雷電發生，明天天氣較不穩定，降雨較為全面，且雨勢可能會比較大一些，對流移入會有強降雨出現，中部以北、東半部有較多雨量，南部山區降雨也比較明顯，南部平地則是飄雨。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

下周一(27日)華南雲系東移水氣有減少趨勢，降雨比較局部，但仍是全台有雨，下周二(28日)水氣更少，僅剩北部、東半部、中部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲。

葉致均指出，下周三(29日)水氣又慢慢增多，北方低壓系統發展帶來水氣，下周三、下周四(29日~30日)北部、東半部有局部短暫陣雨，中部則有零星短暫陣雨，南部不太會有降雨機會。

下周五(31日)、下周六(4月1日)天氣比較穩定，剩東半部、北部山區局部短暫陣雨，清明連假前半期水氣較少，連假期間水氣接近逐漸增加，不過後期預報不確性仍大，仍待後續觀察。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

溫度部分，葉致均分析，明天(26日)雲量多，溫度將下降，北台灣高溫剩17到20度，中部、花蓮23到24度，南部、台東26到29度。

低溫部分，今晚約18到22度，明天(26日)入夜溫度比較低，中部以北、東北部低溫15到17度，其他地區18到20度，空曠地區低溫可能下探13到14度，下周一、下周二(27日~28日)之後，東北季風減弱，溫度將逐日緩慢回溫。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／廖老大車隊火燒車　男奔跑急喊：廖洋有沒有在車上！
快訊／全聯開出2張頭獎發票！　2門市曝光
飛日本朝聖美食！點名「2食物」吃一口夢碎：怎麼吃怎麼噁
快訊／2私校快撐不住！　2年未改善就關校
父母都在家　名古屋2歲雙胞胎接連墜樓慘死
獨／「大海之王」床墊來台！　傳產二代砸750萬買回家
與大谷同場先發　台灣投手2局無失分飆3K
快訊／雲豹擺脫墊底！換教練收效　魔獸20分13籃板宰獵鷹

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

每天湧1.8萬旅次！台鐵鶯歌站增設電扶梯　王國材：8月完工

白天只是前奏！春雨高峰今晚接力　劇烈降雨時間曝「驟冷探13度」

恐創公益董事辦倒私校首例！東方大學列專輔　工會：關鍵在財務

鋒面來襲！石門水庫蓄水量只剩53%　北水局高低空同步進行人造雨

東方設計大學、龍德家商列專輔學校　教育部：2年未改善就退場

尪月收10萬↑！嫌她「花10幾萬住月中」太嬌貴要AA　網罵：還生？

獨／希臘國寶床墊來了！大S床事打響　傳產二代砸750萬包3組回家

國光劇團新版《狐仙》跨越性別物種　觀眾讚：哭到口罩濕了又乾

少子化致高教質變！大學校長籲：政府應有前瞻作為　學費隨物價調整

0422春日趴／你的愛地球指數有多少？環保好禮等你抽~

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

屋內常有樓上房客噪音　彈珠掉地、敲牆引共鳴

妹控哥唸「我絕不會交男友」　見妹天真跟著講套路成功XD

71歲張菲神隱4年現身：我還活著！　挺沈文程開唱「趁他活著的時候...XD」

每天湧1.8萬旅次！台鐵鶯歌站增設電扶梯　王國材：8月完工

白天只是前奏！春雨高峰今晚接力　劇烈降雨時間曝「驟冷探13度」

恐創公益董事辦倒私校首例！東方大學列專輔　工會：關鍵在財務

鋒面來襲！石門水庫蓄水量只剩53%　北水局高低空同步進行人造雨

東方設計大學、龍德家商列專輔學校　教育部：2年未改善就退場

尪月收10萬↑！嫌她「花10幾萬住月中」太嬌貴要AA　網罵：還生？

獨／希臘國寶床墊來了！大S床事打響　傳產二代砸750萬包3組回家

國光劇團新版《狐仙》跨越性別物種　觀眾讚：哭到口罩濕了又乾

少子化致高教質變！大學校長籲：政府應有前瞻作為　學費隨物價調整

0422春日趴／你的愛地球指數有多少？環保好禮等你抽~

每天湧1.8萬旅次！台鐵鶯歌站增設電扶梯　王國材：8月完工

秒飛歐洲！高雄酒窖老屋餐酒館　必點印度燉牛脆球、酸甜冬日暖陽

7年前來台鬧出大烏龍！　「愛爾蘭情歌詩人」戴米恩萊斯5月台北開唱

夫妻檔詐保！160部「製造假車禍」影片囂張PO網　遭加州警逮捕

明年12強續戰中華隊？　李振昌給出答案

快訊／廖老大車隊台東拉力賽自燃起大火　1年新車燒到剩骨架

周冬雨世紀同框奧斯卡影帝、貓女　透明水晶禮服身形全看光！

健行科大第3節「一波流」擊潰台師大　明挑戰隊史第4冠

6000元怎麼領？　一表看各種條件與領錢時間

白天只是前奏！春雨高峰今晚接力　劇烈降雨時間曝「驟冷探13度」

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

確診者遺體1晚燒40具　火葬場火爐旁放乖乖

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

快訊／統一發票1、2月中獎號碼出爐

葉丙成被公車撞上駕駛座　「滿嘴碎玻璃」送醫

春雷春雨要來了！一圖看雷雨帶進逼　下午1點抵達「警戒區出爐」

他「驚見1幕」超級不像補班日！網笑：只有你上班

饗食天堂見「15分快閃族」他傻了！解釋曝

台中女搶東京機票　選「松山」出發賠4萬

台中某高中霸凌大事記！　高中生「校內灑白包」後輕生

男生最想娶的職業曝！被讚氣質、收入穩定

雨炸5天「全台發紅」　暴跌13°C

1歲女抓餐盤遭燙傷！媽怒控牛丼連鎖店

研發幸福嘉義米博士吳永培巡田猝逝

高中生遭6師長霸凌亡　台中校方促進會286字回應了

更多熱門

相關新聞

南投844公頃春茶整片乾死畫面曝

南投844公頃春茶整片乾死畫面曝

連月乾旱不雨，南投縣茶葉等作物枯萎死亡災損嚴重，到今天止累計已有多達989.90公頃乾旱受災，包括茶葉844.4公頃及竹筍、香蕉、青梅、其它特作及花卉；縣政府即日起啟動作物乾旱災損查報勘查，預計優先以4個工作天完成茶葉災損勘查，提報中央爭取全縣列入農業天然災害現金救助對象，儘可能彌補受災農友損失。

春雨開炸！首道春雷響了　彭啟明：有點晚到但還是流淚了

春雨開炸！首道春雷響了　彭啟明：有點晚到但還是流淚了

春雷春雨要來了！一圖看雷雨帶進逼　下午1點抵達「警戒區出爐」

春雷春雨要來了！一圖看雷雨帶進逼　下午1點抵達「警戒區出爐」

一圖看一周降雨分布！連3天全台炸春雨　「2地防猛烈雨彈雷電」

一圖看一周降雨分布！連3天全台炸春雨　「2地防猛烈雨彈雷電」

一周內灌2波春雨！專家曝有望持續至4/14　「4月中後恐乾渴1個月」

一周內灌2波春雨！專家曝有望持續至4/14　「4月中後恐乾渴1個月」

關鍵字：

天氣氣象局春雨春雷南部旱象下雨低溫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

教官霸凌害高中生死！畢業生爆料

確診者遺體1晚燒40具　火葬場火爐旁放乖乖

她羞揭「男人新G點」！4步驟秒高潮　過來人推：一定要試

6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期曝

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

快訊／統一發票1、2月中獎號碼出爐

葉丙成被公車撞上駕駛座　「滿嘴碎玻璃」送醫

狒狒出逃最新畫面　似往六福村方向移動中

56歲玉女方季惟至今母胎單身！

楊丞琳巴黎看秀「嘴軟念不出品牌名」

AV女優拍片「突大量血崩」！　

明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

熊熊主持「43秒狂晃片」穿超辣！

謝和弦宣布「戒掉大麻」！認30年躁鬱症康復了

更多

最夯影音

更多
邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」
母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面