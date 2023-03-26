雨彈再夜襲！一圖看兩波春雨熱點　連2天北台灣低溫狂掉「探14度」

▲一圖看未來一周兩波春雨，北台灣連2天溫度較涼。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

周一(27日)、周四(30日)受華南雲雨區影響，將有2波春雨接力，今晚起到明天春雨雨量變多，降雨機率增高；周一、周二(27日到28日)東北季風影響，北台灣較涼，低溫下探14度。

中央氣象局預報員張承傳表示，受華南雲雨區東移及東北季風影響，今晚到明天(27日)又有一波雨勢，雨量會再度增多，明天白天北部、東半部、中南部山區容易下雨，中南部平地降雨則將減少。

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不過張承傳坦言，晚上這一波對流不如昨周六(25日)晚間那麼強，這波補水有限，還需要多幾波春雨，對南部水情才有較大幫助。

後天周二(28日)華南東移出來的雲雨區減少，水氣將更少，只剩北部、東半部和中南部山區有局部短暫雨，中南部平地為多雲；周四(30日)華南雲區東移，水氣再增多，北部、東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區亦有零星短暫陣雨，南部地區為多雲，這波春雨僅有一天。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

張承傳指出，清明連假還有另一波鋒面系統，預計4月4日前後，但後期預測模式仍變化多，時間點可能提前或延後。

氣象局臉書粉專「報天氣」也表示，今(26日)晚間到明天周一華南雲雨區東移，水氣移入，各地雲多、短暫陣雨，周一白天中南部平地降雨緩，北台灣天氣較涼，其他地區較溫暖。其中北台灣低溫下探14度。

周二、周三(28日~29日)降雨限縮到北部、東半部地區，中南部山區也有短暫陣雨；北台灣周二仍涼，周三氣溫回升，其他地區較溫暖。周四(30日)華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區、澎金馬再轉陣雨，南部地區雲量增多，因沒有東北風，氣溫變化不大，僅下雨時稍涼。

周五(31日)到下周日(4月2日)水氣減少，天氣回穩，僅東半部地區、北部山區零星陣雨，各地天氣溫暖，中南部高溫可達30度以上，華南水氣仍多，金馬雲多、偶陣雨。

▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）