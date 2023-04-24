Golf GTI過彎撞廟宇　一柱之隔「天公爐」沒事！民俗專家給答案

記者游瓊華／台中報導

台南東山174線4月23日上午傳出一起車禍意外，一名24歲楊姓男子駕駛新車要價160萬起的Golf GTI自小客車出遊，疑似過彎時失控衝出車道外，車子衝向路旁的正安宮，宮廟樑柱被撞斷，屋頂也因此塌了一邊，但神奇的是，一柱之隔的天公爐毫髮無傷。民俗專家楊登嵙表示，此為神尊力量保護到自己，如同過往曾傳出多起宮廟大火，建築物付之一炬，但神尊卻無傷的道理一樣。

▲24歲楊姓男子駕駛自小客車出遊，因過彎時不慎失控衝出車道外，撞擊路邊廟宇，所幸無人受傷。（圖／資料照片）



▲民俗專家楊登嵙表示，神蹟護自身宮廟免受損害，過往有很多例子，這次正安宮也是如此。（圖／楊登嵙教授提供）



楊登嵙指出，很多神蹟除了保護信徒，也會保護到自己重要部分，過往最有名的例子就是南投松柏嶺的玄天上帝廟，不僅撐過921大地震，隔年遇祝融之災，當中神像也都安然無事。

白河警分局東原派出所於4月23日上午9時50分受理報案，台南市東山區174線上有車輛肇事衝撞民宅，經派出所員警到場，發現24歲楊姓民眾因對路況不熟悉，於過彎時不慎衝出車道，撞擊路邊「正安宮」廟宇，造成自小客車車頭毀損及廟宇的石柱被撞斷倒塌，一旁的天公爐也幸運保住，也未造成人員受傷，駕駛人無飲酒情事，詳細肇事原因待警方調查釐清。