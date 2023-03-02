威力彩飆10億！4生肖財運爆棚「不買可惜」　5招增加中獎機會

▲威力彩今晚頭獎衝10億元，不少人搶買彩券希望一夜致富。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

今（2）日將開獎威力彩第112000018期，頭獎金額上看10億！台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授即點名，兔、馬、羊、豬這4個生肖今天財運最旺，不買可惜，千萬不要錯失當10億富翁的機會，並且應該往「北方」的彩券行購買，中獎機會大增。

楊登嵙也分享5招旺財中獎方法：

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1.中大獎的妙招是不同日期有不同方向

3月2日「財神方」在北方，以所居住的位置為中心點，往北方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂，例如：3月2日住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往北方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。

2.彩劵行坐向

彩劵行坐向向北及東北今日財運較旺，容易開出大獎。

3.動一動「財帛宮」

● 鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣

● 「有沒有福氣看耳朵就知」，平時把耳朵上下拉一拉可增加福氣

平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用，或許財神爺要把10億給您， 可別將獎金錯過，拱手讓人了！

4.幸運色

3月2日幸運色是紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色、黃色、米黃色、咖啡色、棕色等，穿著這火土色系，財運更旺，購買彩券自然也更容易中獎。

5.旺財時間

3月2日的旺財時間為11至15點、19至20點，在這兩個時間點去買彩券，財運加成。

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