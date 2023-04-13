神準算韓國瑜龍鬚斷了！　命理師揭郭台銘有「五長帝王之相」

▲命理大師楊登嵙預料郭台銘有帝王之相。（圖／記者宋良義攝）

記者唐詠絮／台北報導

命理大師楊登嵙教授曾神準預料蔡英文當選總統，2024總統大選將至，他表示，如果國民黨「徵召」郭台銘參選總統，侯友宜、盧秀燕或柯志恩參選副總統，必定當選！無人能擋，但是，國民黨若關閉「徵召」郭台銘參選總統之門，郭台銘會另闢參選2024總統之路，國民黨票源將岌岌可危，淪為倒數。

楊登嵙2016年以體相學「帝王之相」、「五長五短」正確預測蔡英文當選總統；2018年用易經卜卦百分百準確預測九合一選舉的六都市長；2020年以姓名學、體相學「帝王之相」、「五長五短」、面相學「韓國瑜龍鬚斷了」精確預測蔡英文連任當選中華民國第15屆總統。

神預言的知名命理師楊登嵙教授又預測了，他說，總統選舉，首先，就要談「帝王之相」，皇帝、總統不是一般人，在相術就有「帝王之相」「五長五短」，「帝王之相」在體相就是「五長」或「五短」，也就是頭長（短）、脖長（短）、身長（短）、手長（短）、腳長（短），在體相上屬「貴相」。

▲命理大師楊登嵙教授。（圖／楊登嵙教授提供）

以過往的中華民國總統為例，第一任總統蔣中正就是「五長」，後來換他兒子蔣經國就是「五短」，再來李登輝就是「五長」，陳水扁就是「五短」，馬英九就是「五長」，蔡英文是「五短」，台灣總統很特別，就是長、短這樣輪替、循環，同人連任當然沒變，但只要換人，長短就會改變。

蔡英文總統已經連兩任，下一屆依法要換其他人，依照「帝王之相」「五長五短」，2024年總統會變「五長」；目前民進黨賴清德身高168公分，國民黨朱立倫182公分，侯友宜168公分，韓國瑜176公分，民眾黨柯文哲172公分，無黨籍郭台銘180公分。「五長」只有郭台銘和朱立倫，如果朱立倫執意代表國民黨選2024年總統，將敗給郭台銘，因為郭台銘的「法令紋」「龍鬚」及銳利眼神贏過朱立倫、侯友宜、韓國瑜、張亞中、趙少康、王金平等人。

郭台銘民國1950年10月18日生，歲次庚寅，生肖屬虎，丙火命，秋生，2024年1月13日投票時間，歲次仍是癸卯兔年，2月4日「立春」才是新的一年開始。依照民俗的法則，「太歲」的第二年，運勢會相當好，總統大選為兔年，因此，是郭台銘生肖屬虎「太歲」的第二年，非常好運，勢不可擋。

楊登科指出，生肖姓名學名字第一字代表祖德、父母、長輩、遺傳、少年，第二字代表平輩同事、外交、人際關係、中年，第三字代表事業、投資、財帛、晚年，選總統第三個字非常重要。郭台銘第三字「銘」右上方為兔年喜用的夕陽，右下方為洞穴(房子)。2024年的總統選舉為郭台銘助運不少。