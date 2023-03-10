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今「觀世音菩薩」生日！命理師：求子者快拜錯過等明年

北投慈航寺主祀的觀世音菩薩，被民眾視為救苦救難的慈悲化身。（圖／馬景平攝）

▲北投慈航寺主祀的觀世音菩薩，被民眾視為救苦救難的慈悲化身。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

今（10）天是農曆2月19日，正是「觀世音菩薩」誕辰，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，「觀世音菩薩」在不同的宗教或派別中也常見供奉，只是稱謂有所不同，道教稱為「慈航真人」或「慈航道人」；一貫道稱為「南海古佛」；靈山派奉為「五母」之一。此外，在龍華教、齊教、越南高台教中也都有信奉。民間對觀世音菩薩有許多更親切的稱呼，例如觀音娘娘、觀音佛祖、觀音媽、觀音大士、白衣大士等。

楊登嵙表示，「觀世音菩薩」從字面解釋就是「觀察世間聲音」的菩薩，是中國佛教四大菩薩之一，有無比大願力，度脫一切苦難眾生，深入民心，寺廟中的形象也非常多元，有送子觀音、魚籃觀音、水月觀音和千手千眼觀音。

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觀世音菩薩有3個生日，分別是農曆2月19日、6月19日和9月19日，而其中2月19日是為觀世音菩薩誕辰，6月19日則是得道升天日，而9月19日則是出家日，因此想向觀世音菩薩祝壽，以農曆2月19日最為適合。

觀世音菩薩聖誕，有哪類人可去祭拜？楊登嵙建議這4類人可趁今天去祭拜祈願：

1.求子嗣：如果久不受孕想要生小孩的婦女，這一天是絕佳的祈願日子，錯過可要再等一年了！

2.求健康：家中小孩不好養、健康狀況不佳等。

3.求智慧：希望小孩開智慧，比較會讀書。

4.求事業：順利發達。

至於該準備哪些供品及禁忌？楊登嵙提醒，供品必須是素食或五果，鮮花、水果、壽麵、壽桃，不可葷食。

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