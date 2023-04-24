陸疫情捲土重來？多地民眾紛曬快篩「二度陽性」　專家解答





▲大陸多地爆出新冠「二陽」。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸距離去年底的疫情高峰已過了近五個月，不過近期多地民眾在網上曬出快篩陽性，稱自己「二陽」（第二次感染新冠病毒）了，甚至有網友稱「全家二陽」。對此，浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院感染科主任呂芳芳主任醫師表示，「還是要繼續接種疫苗的。」

呂芳芳認為，目前本土檢測到新冠的變異株，比如，XBB，在這種情況下，此前陽過的患者確實有再次感染的可能性，「但我覺得，不會像之前那樣，出現大規模感染。另外，即使再次感染，也不用過分擔心，對症治療即可。」

呂芳芳稱，從門診來看，「陽性多為此前沒有感染過的人。」呂芳芳強調，「還是要繼續接種疫苗的。新冠疫苗可能沒辦法完全預防感染，但卻可以降低重症的發生率，這很關鍵。」

中國大陸目前流行的新冠變異株主要是BA.5、BF.7、XBB。XBB在美國流行的毒株中占90%，在香港占50%。

大陸國家傳染病醫學中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏近日在「感染免疫高峰論壇」上表示，數據顯示，如果新冠病毒發生變異，六個月後會慢慢出現二次感染，一般規模不大，但如果下一波病毒的變異有效突破人體為對抗前一波病毒而形成的免疫屏障，第二波就會形成感染高峰。他預期，接下來在中國大陸的占比也會逐漸上升，會把有效的中和抗體保護時間從六個月縮短至四至五個月。

張文宏指出，應對新冠二次感染，需關注脆弱人群，不斷監測、預警，做好藥物儲備，對任何變異株的到來做出快速反應。他並建議，脆弱人群在前一次疫苗接種滿六個月後，可再次接種疫苗。