拉美跨國國會議員首度組團訪台　將會賴清德、參訪竹科

▲福爾摩沙俱樂部拉丁美洲國會議員團將與賴清德會晤。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部24日表示，福爾摩沙俱樂部拉丁美洲團於4月24日至28日訪問台灣，成員包含巴拉圭、阿根廷、巴西、厄瓜多、薩爾瓦多、墨西哥、多明尼加與烏拉圭等8國共11名友我國會議員，外交部表達誠摯歡迎，訪團將拜會副總統賴清德、立法院長游錫堃，並參訪新竹科學園區、故宮博物院及孔廟。

外交部說明，拉丁美洲及加勒比海福爾摩沙俱樂部國會議員首度組團來訪，在台期間將拜會賴清德副、游錫堃，並接受外交部常務次長俞大㵢款宴；此外，將拜會衛生福利部、中央健康保險署、新光吳火獅紀念醫院，深入瞭解台灣在醫療衛生領域的成就，並安排參訪新竹科學園區、台北101、故宮博物院及孔廟等經文設施，進一步認識台灣各個領域進步現況及美好風土民情。

外交部表示，基於對自由、民主、法治與人權等普世價值的認同，拉丁美洲及加勒比海地區友我國會議員於2019年組成跨國的福爾摩沙俱樂部，其成員多年來以公開致函、在社群媒體發表聲明、在國會通過決議以及簽署聯合宣言等方式，支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）、「聯合國氣候變遷綱要公約」（UNFCCC）及「國際刑警組織」（INTERPOL）等國際組織，讓台灣在國際上受到廣泛的關注與支持。

外交部表示，隨著全球疫情逐漸緩和，該俱樂部成員此次首度連袂訪台，對深化台灣與拉丁美洲地區的國會交流，以及凝聚區域內支持台灣的力量甚具助益。