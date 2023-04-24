賴清德曝5主軸納競選政見　未來社會要符合「正義包容」

▲賴清德上午出席「挑戰2032」台灣國家願景系列論壇。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人、副總統賴清德24日表示，期盼將包容、創新、韌性、協和、安全等面向納入競選政見，台灣是全球重建民主架構非常重要的價值夥伴，他將推動民主團結、治理、和平等國家希望工程，此外，在轉型過程中也要落實公義的原則，讓未來社會是一個正義、包容的社會。

台灣智庫今天舉辦「挑戰2032——台灣國家願景系列論壇」，規劃包容台灣、創新台灣、韌性台灣、協和台灣與安全台灣等5大主軸，賴清德以及兼任智庫共同創辦人的總統府祕書長林佳龍出席致詞。

賴清德會中致詞說，國際社會當前正面臨美中貿易及科技戰，特別是俄羅斯侵略烏克蘭之後，掀起了地緣政治變化，然後再加上Covid-19的推波助瀾，全球產業正進行重組，世界各國無不紛紛佈局新局面，另一方面每個國家都受到氣候變遷影響，希望妥善因應，將氣候危機當作是轉機。

賴清德說，此次論壇包括包容台灣、創新台灣、韌性台灣、協和台灣與安全台灣等5面向，每個面向都攸關台灣發展關鍵，期盼未來自己的競選過程中，能夠把論壇的結論作為政見，大家一起推動台灣前進。

賴清德談及，台灣位處西太平洋第一島鏈，除了颱風多、地震多，也直接面對威權的威脅，所以台灣不僅僅有印太和平戰略、民主價值、產業科技安全的重要角色，也是全球重建民主架構非常重要的價值夥伴，期待結合全台有志之士，共同推動民主團結、民主治理、民主和平3項民主行動，推動國家希望工程，從而讓台灣能夠達到民主、和平、繁榮的3大目標。

賴清德表示，希望未來國家在進行數位轉型、綠色轉型過程中，也能夠落實公義的原則，不分族群、不分貧富貴賤、不分區域的人都能夠受到公平對待，得到相同的資源，「在轉型的過程中，不至於落後產生更大的衝擊，另外，我們也希望，整個未來社會是一個符合正義的社會，也就是一個包容的社會」。

此外，林佳龍致詞時說，2032年對台灣來說很重要，台灣民主化是漸進式的，必須解決過去遺留下來的問題，以及面對中國霸權崛起、中國國家主席習近平掌權等新挑戰。他說，對比中國提出「2030中國製造」、「2035中國標準」，台灣是民主國家，有選舉等政治週期表，「2024年就是明年，台灣不只要選出新的總統，台灣要選出國家總路線」。

林佳龍表示，台灣現在就在十字路口上，這場選舉關乎台灣2032年能否繼續迎接挑戰，例如若前總統馬英九繼續執政，或者2020年高雄市前市長韓國瑜僥倖當選總統，台灣將繼續親中，而2024年若賴清德當選總統，代表總統蔡英文的路線能夠延續、進一步發展，反之，馬英九「掏空台灣」路線延續，甚至是新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫、鴻海集團創辦人郭台銘的路線。他反問，「台灣有8年，當全世界都在改變的時候，我們自己要走什麼路線？」