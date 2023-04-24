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男友睡覺打呼太大聲　她錄音放上音樂串流平台「成功賺到錢」

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲女子靠著男友的鼾聲賺到錢。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

國外26歲女子安娜瑪菲爾（Ana Malfair）和33歲男友同居後，才發現對方睡覺打呼超級大聲，甚至會讓她晚上睡不好，氣得錄音當作證據放給男友聽。沒想到，她卻靠著男友的鼾聲賺到錢。

紐約郵報報導，安娜瑪菲爾與33歲男友路易斯（Luis）同住在墨西哥城，但同眠沒多久就發現對方會大聲打呼，甚至影響到她的睡眠。不過路易斯顯然是不相信，堅持這件事才沒有那麼嚴重。

安娜瑪菲爾在男友不認帳的情況下，錄音當作證據給男友聽。不過路易斯聽到之後覺得很好笑，因此她也決定一有機會就要繼續錄音。最終，她還請身邊多名音樂家朋友把這些聲音改編成歌曲，並在去年把歌放到音樂串流平台Spotify，沒想到從此走紅。

在名為「打呼機器」（Snoring Machine）的歌單中，最受歡迎的歌是只有約1分鐘的輕聲打呼。安娜瑪菲爾透露，靠著男友打呼的聲音，已賺進約32美元（約新台幣990元）。她也拍攝TikTok影片分享這些細節，開玩笑表示「每個人都可以成為藝術家」。

@koana

Todos pueden ser artistas 

♬ original sound - Ana

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打呼鼾聲同居

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