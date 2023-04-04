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目睹同居女友喝月經　「嘴角還有血」月亮杯剩殘渣！他當場被嚇傻

月經,生理期,經期,經痛,肚子痛,MC（圖／達志／示意圖）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／達志影像）

記者朱祖儀／綜合報導

每個人喜歡吃的東西不一樣，有些喜好比較特殊。一名網友表示，最近和女友剛同居，但某天突然發現對方竟然會喝自己的經血，讓他相當震驚，不知道該怎麼辦，只好上網求助。文章曝光後掀起熱議，許多人狂嘔表示「經血很髒欸」、「光聞就很臭，怎麼喝得了」。

原PO在Dcard發文表示，和女友交往約1年半，目前剛同居2個月，但近日早上他走進廁所，卻突然發現在上廁所的女友，疑似拿著小杯子在喝東西，接著他聞到一股很濃的血味，對方嘴角也有血，月亮杯裡面只剩下殘渣。

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這時原PO突然想起最近女友正處生理期，急忙上網搜尋，才知道對方當時手上拿著的是月亮杯，並已經將裡面的經血喝下去了。他發現真相後相當震驚，無法理解女友的行為，但因為很愛對方，所以沒有分手打算，只好發文求助，「有沒有大神能救救我，怎麼跟她講開？」

文章曝光後隨即掀起熱議，許多網友都看傻表示「愚人節還沒過嗎」、「我建議她要去看一下醫生，經血其實滿有味道也滿噁心的」、「救命…月經不只是血味而已，比一般的血還臭很多耶」、「好髒，而且這樣不會拉肚子嗎」、「我都看了什麼…我不行，血≠經血耶！而且有時候還會有子宮內膜剝落！是組織耶」、「月經光聞就覺得臭，還喝得下去」，也有人質疑文章的真實性。

但原PO強調這都是真的，事後找機會詢問此事，女友才坦承，小時候傷口流血的時候就會舔，發現很喜歡血味，從此一發不可收拾，但會慢慢改掉這個習慣。他也說女友這習慣在他眼裡，就像有人會吃鼻屎一樣，每個人都有自己的小癖好，加上現在感情很穩定，所以不打算分手。最後他表示，未來會陪女友去看心理醫師，也很擔心對方長時間喝經血會生病，「雖然這件事我沒有辦法接受，但我願意一起陪她（做）後續的治療」。

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