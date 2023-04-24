12星座周運出爐！金牛巨蟹運勢好　魔羯天秤愛情運亨通

▲4月24~30日的12星座運勢出爐。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序來到4月的第5周，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了4月24日至4月30日的12星座的運勢。其中巨蟹金牛的整體運勢不錯，魔羯、天秤、射手的愛情運亨通，而牡羊、處女的事業運則十分旺盛。《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。

上升星座: 白羊座

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心情天氣: 多雲轉晴

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析: 最近你的口才與文筆都表現不錯，讓你的工作進展順遂。雖然最近的活動讓你的支出增加，但是賺錢本就是為了讓自己過得更開心，沒有必要太過節儉。不過，你需要特別注意與家人的關係，因為有時關心過度反而會造成誤解，建議你以理性善意的態度進行溝通。

上升星座: 獅子座

心情天氣: 小雨

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★

金錢運：★★★

運勢分析: 你的事業將是近期思考的重點。你需要重新思考自己的目標和追求的方向。這些反覆的問題可能會讓你感到疲憊不堪。建議你找些朋友出去走走，因為近期的人際關係上多貴人，與老友相處讓自己暫時忘卻這些煩惱。投資方面，近期較為不順，建議保守為上或以長期投資為目標。

上升星座: 射手座

心情天氣: 晴朗

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析: 你的感情運勢旺盛，雖然曖昧的感覺很美好，但也需要仔細思考，不要倉促的決出決定。新的投資機會，需要你慎重評估，不要被人畫大餅了。在工作上，要注意細節，需要反復檢查。同時，要小心與同事之間的溝通，以防誤解。

上升星座: 金牛座

心情天氣: 晴時多雲

整體運：★★★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★★★

運勢分析: 你最近會很有活力，對於夢想或目標會積極地行動起來。財運上也會顯得比較大方或願意花錢解決問題。工作上會因為與人為善的態度，解決了不少溝通上的挫折，也為自己的財運鋪平道路。感情上則略顯無助，與情人之間有看不見的一堵牆橫在中間。

上升星座: 處女座

心情天氣: 多雲

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析: 你在未來的一個月裡，容易因為自身的理想與現實的存在巨大的差異而產生煩躁的感覺。當處理與他人的約定或合約時，建議詢問他人的意見，並避免在程序處理中忽略重要的細節，這樣可以減少損失。在工作方面，你可能會獲得上司的獎勵或晉升的機會。

上升星座: 摩羯座

心情天氣: 多雲時晴

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析:你目前對於自己的未來有焦慮的感覺，渴望能夠找到自身的定位與未來要前進的方向。生活或工作會做出斷捨離的決定，像是拒絕無效社交或轉換環境等。桃花運在近期會顯得相當旺盛，對於單身的你而言是很棒的消息。此外，像是舊愛、老友等也可能會意外的出現。

上升星座: 雙子座

心情天氣: 晴天

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析: 現在的你喜歡思考，回顧過去的經驗也是一種學習。現在正是重新整理思緒、準備再次啟程的時候。即使在寂靜的時刻，你的感情狀態也不是一片空白。如果你仍然是單身，有可能會遇到新的邂逅！在你的朋友圈裡，有可能會遇到能夠幫助你的人，但要注意，不要為了炫耀而亂花錢。

上升星座: 天秤座

心情天氣: 雨過天晴

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析: 最近與他人合作的機會不少，原有的關係顯得較為穩定，但在決定之前仍需要謹慎行事，切莫草率。投資上需要務實一點，不要有太高的期待避免功虧一簣，見好就收方能長久。在感情上要注意自身佔有慾太強時，容易做出極端的決定，給彼此多點時間或空間以達到平衡的關係。

上升星座: 水瓶座

心情天氣: 多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析: 最近活動少喔！你可是朋友們邀約的大紅人，有你出場的活動總是顯得那麼的有趣。財運上有著一定的壓力，卻又常常忍不住想要消費，這收支之間的平衡你需要更加注意。此外，與家人溝通時，請保持平常心，以避免溝通上的誤解。

上升星座: 巨蟹座

心情天氣: 晴天

整體運：★★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析: 近期你精力充沛、意氣風發，在朋友圈中你總是能夠展現你的熱情，讓大家都非常的開心。由於你常常外出活動，因此結交了不少新朋友，也有機會重聚老友或參加小學或中學同學會。而工作上需要注意不要因忙碌而犯錯，仍需注意細節，以避免溝通上的誤解產生。

上升星座: 天蠍座

心情天氣: 晴時多雲

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★★

運勢分析: 如果你之前有合作夥伴或重要的朋友，因為過去有裂痕或誤解而沒有聯繫，最近可是重修舊好、盡棄前嫌的好時機，主動釋出善意的跨出第一步，你會發現一切沒有那麼難。在工作上，不要因時間緊迫而草率行事。如果出現健康有些異樣，應該請教專業人士，請不要隨便自我判定狀況喔！

上升星座: 雙魚座

心情天氣: 多雲轉晴

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析: 春天的氣息讓你有了想要把家變得美美的衝動，讓你動手DIY的達人魂都燃燒了起來。除此之外，你還會想要到處走走，與親朋好友一起來場說走就走的短旅行。工作上則是有著不少的阻礙，現階段沒有好的契機能夠解決，以拖待變也是一種不錯的方案。

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