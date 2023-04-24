限制私校「小聯招」挨批剝奪教育選擇權　教長：有違國教精神

記者楊惠琪／台北報導

立法院教育及文化委會上周審查「國民教育法草案」，通過附帶決議，由教育部研議修正「私立學校法」，規範私校不得以測驗、口試、審查成績或其他任何類似考試等方式招生，但也引發部分家長批評剝奪教育選擇權。教育部長潘文忠今（24日）表示，待法案三讀後，會邀集相關縣市、團體討論，強調私校招生應符合國民基本教育精神。

立法院教文會上周審查「國民教育法修正案」，立委林宜瑾與民眾黨提案，私校頻頻傳出小聯考招生引發爭議，基於教育機會均等原則，私校學生入學，應訂定招生規定不得規定測驗、口試、審查成績等類似考試方式招生。朝野立委雖未達成修法共識，但通過附帶決議，由教育部研議修正「私立學校法」及其子法相關規定，規範私校現行招生作法。

立法院教文會今繼續逐條審查「特殊教育法修正草案」，潘文忠會前接受媒體聯訪。針對有家長質疑，過度限制私校招生是剝奪家長和學生的教育選擇權。潘文忠重申，各校招生應符合國民教育基本精神，部分地區小學升國中，過去有舉辦類似聯招模式，社會各界關注，包含民意代表與教育團體等，這次審議「國民教育法」已做成附帶決議，要求教育部在私校法在相關子法研議改變作法，待「國民教育法」三讀後，將邀集相關縣市政府、家長與教育團體，針對此現象深入討論，在危及國民基本教育精神下，對私校招生情形進行討論，聯招入學現象應該要做一些改善。

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▲教育部長潘文忠。（圖／記者楊惠琪攝）