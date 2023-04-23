立院外交國防「8取4」不連任　下屆泛綠陣營恐大換血

▲何志偉自本屆國會開始耕耘外交國防議題，但近期在初選中箭落馬。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024立委選舉在即，過去被視為綠營「冷門」的立法院外交及國防委員會，目前8位泛綠陣營成員中，包括民進黨立委劉世芳、蔡適應、無黨籍立委林昶佐均不爭取連任，加上立委何志偉日前於初選敗給台北市議員王世堅，使得該委員會下屆恐將大換血。

立法院設有8個常設委員會，相較攸關民生的經濟、交通等「熱門」委員會，登記人數總是爆滿，外交及國防委員會經常被視為「冷門」委員會，上屆國會還曾發生，朝野僅民進黨立委羅致政一人登記的狀況。本會期該委員會共有14位立委，成員包括：民進黨立委王定宇、何志偉、趙天麟、劉世芳、蔡適應、羅致政、林靜儀、國民黨立委江啟臣、吳斯懷、馬文君、陳以信、廖婉汝、民眾黨立委邱臣遠、無黨籍立委林昶佐等人。

然而，隨著各黨佈局立委提名，下屆外交及國防委員會將面臨換血狀況，已是箭在弦上。目前包括劉世芳、蔡適應、林昶佐均已宣布不爭取連任，何志偉則在初選民調惜敗王世堅，無緣代表民進黨參選區域立委，原本曾是該委員會「班底」的前立委陳柏惟，也早已於2021年遭罷免，是否跨區投入2024立委選舉仍是未知數。

至於其他民進黨籍立委，王定宇及趙天麟分別將面對民視前董事長、喜樂島聯盟主席郭倍宏與「最強里長」陳永和分票；林靜儀再度迎戰擁有地方組織實力的國民黨前立委顏寬恆，就連立法院副院長蔡其昌也評論選情是「五五波」；另羅致政力拚連任，估將與國民黨新北市議員葉元之競爭。

▲劉世芳放棄民進黨提名，目前高雄左楠接棒人選未明。（資料照／記者宋良義攝）

▲蔡適應宣布不連任，民進黨下周將進行基隆立委初選民調。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲林昶佐因家庭因素不連任，民進黨針對台北萬華選區將採徵召。（資料照／記者屠惠剛攝）