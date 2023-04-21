快訊／揪市場禿鷹！《證交法》修法三讀　股東持股5％須申報

▲立法院三讀證券交易法部分條文修正草案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會21日三讀通過《證券交易法》部分條文修正案，根據修法內容，股東如大量持股須申報及公告，門檻由現行10％修正為5％，並給予1年緩衝期。另外，也將證券商、證券服務事業及相關機構的違規罰鍰上限提高到600萬元。

為符合國際趨勢、強化證券商等機構的法令遵循以及健全資本市場發展，行政院去年12月通過金管會擬具「證券交易法」第43條之1、第178條之1、第183條條文修正草案，函請立法院審議；立法院財政委員會6日初審通過，院會討論前不須經黨團協商，並於今天三讀通過。

根據通過條文，將持股申報及公告門檻由現行10％調降為5％，並給予1年緩衝期此外，為強化證券商、證券服務業及相關機構的法令遵循，三讀通過條文也將違規罰鍰下限由24萬元提升至30萬元、上限由480萬元調高為600萬元。

民進黨立委林楚茵表示，此次修法將大量持股申報及公告門檻由現行10％降到5％，並設定一年緩衝期，讓投資人有時間因應，大家都知道國際上主要國家申報門檻都是5%，這次將門檻調整至國際標準，不僅讓台灣跟國際接軌，也讓公司股權結構更為透明，防止隱形禿鷹形成、造成市場動盪，相信能夠健全我國資本市場。