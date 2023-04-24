欠1300萬「10年不還」！夫妻擺爛卻狂出遊　調查驚見超扯真相

▲大陸一對夫妻，買車積欠10年貸款。（圖／翻攝自九派新聞）

圖文／CTWANT

嘴上說沒錢，卻不斷出遊度假？大陸有一對夫妻，10年前買了一輛車，但因為經營不善，分期付款的數百萬人民幣貸款沒了下文，2人後來不再還款，但法官卻發現他們一直出去玩，因此祭出強制執行措施。

王某和馬某夫妻2013年向中聯某公司購買一輛水泥泵浦車，分期貸款數百萬民幣，但後來經營不善，本來應償還的金額沒有後續。法院2019年判2人應償還總共3百萬餘元人民幣（約新台幣1300萬元），但判決生效後，夫妻倆聲稱無力還錢，被納入失信被執行人名單後乾脆直接裝死，始終不履行還款義務，案情執行陷入僵局。

▲法院判決償還3百萬餘元人民幣，但夫妻倆卻死不還錢。（圖／翻攝自九派新聞）

中聯某公司今年向法院申請恢復強制執行，法官調查發現，王某和馬某隱瞞財產，在河南省太康縣一個高檔社區經營一家菸酒店，近期還在社群平台PO出旅遊的影片，過得相當逍遙。由於失信被執行人的限制消費中，規定不能旅遊度假，王某和馬某這個舉動明顯不打自招，說沒錢都是假的。

法官本月18日上午前往該菸酒店，不見王某和馬某，只看到馬某的妹妹，但對方含糊其辭，聲稱不知2人的去向。在反覆打了好幾通電話，馬某始終處於無法接通狀態，王某接通第一句話則是「喂！你們是誰？是詐騙的吧！」隨後就關機。

▲法院強制執行，要求夫妻倆還款。（圖／翻攝自九派新聞）

雖然王某和馬某不斷逃避，但法官當場開了《預拘留通知書》，要求馬某的妹妹向王某和馬某轉達通知書內容，「收到本通知後7日內，仍然不履行義務或不配合法院執行的，本院將依法對王某、馬某拘留15日」。當天下午，馬某主動打給法官，稱不想被拘留，並希望能和申請執行人商量還款事宜。最後，雙方終於達成了分期還款協議，案件順利結束。

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