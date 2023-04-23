違建變快閃店？拾汣茶屋西湖店「招牌拆了」！Toyz親曝原因

▲Toyz創立手搖飲料品牌「拾汣茶屋」。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol、拾汣茶屋臉書）

記者閔文昱／綜合報導

網紅Toyz（劉偉健）手搖飲料店「拾汣茶屋」爆紅，主打與大品牌抗衡、品質好又價格實在，一開幕就吸引大量人潮排隊，昨（22日）更是在台北信義區成立第二家分店，吸引大批粉絲朝聖。不過，有民眾今（23日）發現，位於西湖捷運站旁的首間門市，招牌竟被悄悄拆除了。對此，Toyz也出面說明了。

拾汣茶屋西湖店於3月1日正式開幕，不料才開幕2天，就陷入違建風波，當時台北市建管處表示，「拾汣茶屋」為既存違建，將依法查報處分，並要求業者改善。而Toyz則老神在在地回應，目前進度是先配合建管處輔導改善，若真的配合不了，就看房東怎麼處理，「問題不大，問題不大。」

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▲拾汣茶屋西湖店開幕2個月，卻傳出招牌已悄悄被拆下。（圖／翻攝自Facebook／住內湖真好）

然而，有民眾今路過拾汣茶屋西湖店時，發現店面招牌無預警被拆下，好奇「昨天還有排隊，今天怎麼招牌就不見了？」其他網友也紛紛留言，「違建又生意太好到被檢舉吧⋯」、「昨天路過人還挺多的呀？」、「永吉路開分店，創始店換新招牌？」、「可能人都到永吉路去排隊了？」、「倒了？開有一個月嗎？」

根據《三立新聞網》報導，Toyz說明是因「招牌外推」違規，為配合建管處改善，才會把招牌拆除，並不影響西湖店繼續營業。