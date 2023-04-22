禾馨前營運長林思宏酒駕　事隔12天臉書發3文認錯道歉：檢討改進

▲禾馨醫療集團營運長林思宏酒駕，事隔12天連發3文道歉。（圖／記者黃哲民攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

禾馨醫療集團前營運長林思宏，在2022年涉嫌詐保千萬，又於4月10日凌晨酒駕，案情21日經媒體曝光。對此，林思宏21日連發3文認錯道歉，「對不起，辜負所有信任我的人。我定改過自新，如果您願意給我機會」。

林思宏10日凌晨在台北市信義區松壽路「IMAGE INHOUSE餐酒館」飲酒後開車上路，被警方攔查，經過確定酒測後，確定酒測值0.62，當下坦承酒駕，遭依現行犯送辦。

酒駕一事21日爆出後，林思宏21日連發三文道歉，分別為「非常抱歉，深自反省，絕不再犯」；「做錯了就是錯了，我會檢討改進」、「我虛心接受所有批評，不會閃躲也坦承犯錯。對不起，辜負所有信任我的人。我定改過自新，如果您願意給我機會」。

▲▼林思宏酒駕後發文認錯道。（圖／翻攝林思宏醫師臉書）



網友看完紛紛留言，「林醫師！加油！我支持你的」、「為自己的行為負責 很棒！！！加油林醫生」、「幸好沒有人受傷，但是真的要愛惜自己愛惜生命，否則沒有下一次了」、「虛心改過，大家都會給你機會的，加油加油」、「生命原本就一直在犯錯中學習，重點是我們有沒有面對的勇氣，加油」、「加油，林醫師！今日去看診有覺得你心情低落…改過就好了」。

但也有網友不買單，「酒駕零容忍，這樣的道歉，更無法接受」、「請愛惜路上行人的生命吧」、「有些錯誤，真的，一次都不能犯」、「在行醫上為你加油，但酒駕零容忍」、「酒駕不可饒恕！多少家庭的破碎歷歷在目，林醫師應該要戒慎自知，而不應該以身試法。酒駕零容忍」、「說加油的是也醉了嗎」、「酒駕講什麼加油？酒駕零容忍」。

▼網友面對酒駕態度兩極化。（圖／翻攝林思宏醫師臉書）

