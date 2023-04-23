老闆狠心推倒阿嬤員工！飆髒話嗆路人「干你屁事」　網怒灌1星負評

▲原PO發現阿嬤員工被老闆推倒。（圖／Facebook／爆料公社公開版）

記者朱祖儀／綜合報導

即使是老闆也應該尊重員工！一名網友透露，昨（22）日去百貨公司地下街用餐，結果發現店內老闆不斷用髒話飆罵阿嬤員工。未料稍晚還發現老闆竟推倒阿嬤員工，看到有路人要過來理論，老闆還嗆說「干你屁事，我是她老闆」，甚至想開始打路人，讓他當場看傻眼，隨即打電話報警。

原PO在臉書「爆料公社公開版」發文表示，他和爸爸昨日晚上7點半到西門町的百貨公司美食街用餐，因為出餐速度有點慢，於是他們就到櫃上等候，結果看到老闆不斷用「X你娘做三小」等話指責店內的阿嬤店員，卻沒有幫客人點餐出餐，他當下看了有點於心不忍，但沒有介入，拿到餐點後就離開了。

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未料，晚上8點5分左右，原PO和爸爸逛完同層樓的超市，一走出來就看到該店老闆將阿嬤員工推倒，一旁的花車商品也被撞倒，發出巨大聲響，「老婆婆員工痛苦的哀號，似乎背部骨折倒地不起」，結果老闆還裝沒事，一旁的人見狀急忙將阿嬤員工扶起。

▲旁人見狀上前攙扶阿嬤員工。（圖／Facebook／爆料公社公開版）

其中一名穿著黑色T恤的路人就氣喊，「我要作證，員工是被老闆蓄意推倒的」，結果老闆還大聲回嗆「X你娘！干你屁事，我是她老闆欸」，甚至還想動手打對方。原PO見狀隨即叫爸爸打電話報案，但因為他們後續還有其他行程就先離開，無法得知警方是如何處理的。

原PO認為老闆的行為很不合理，即使有支付員工薪水，但也不能當作合理羞辱員工的理由，甚至還動用暴力，所以他想將此事公諸於世，「其行為令人髮指、不平等的上下關係應該要被大眾審視」。不少人看到後也相當認同，表示「感謝你為這社會做對的事！這種事情不該姑息」、「可怕的老闆！！為何要這樣子欺負一個老太太，雖然是你的員工」、「惡劣老闆」，也有人湧入Google評論留下1星評價。

▼網友灌1星負評。（圖／翻攝自Google評論）