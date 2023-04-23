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嘉義市2023油桐花季　東義路圓林仔社區熱鬧登場

▲▼ 嘉市油桐花季邀民眾共賞五月雪 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市2023油桐花季於圓林子社區舉辦花下音樂會及小農市集 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府於今（22）日起一連兩天在嘉義市圓林仔社區舉辦2023嘉義市桐花祭活動，今年活動主題訂為「幸福與你桐聚」，現場除有野餐活動、在地小農市集及賞桐輕旅行導覽之外，亦融入客家伯公祭儀及客家歌手不插電音樂會。民政處長林家緯代表黃敏惠市長前往參與活動，邀請民眾前來共同欣賞自然生態、人文藝術、客家文化與地方產業等相互結合，在自然生態景觀優美的環境之下，展現多元共融的成果。

▲▼ 嘉市油桐花季邀民眾共賞五月雪 。（圖／嘉義市政府提供）

林家緯處長表示，嘉義市是南台灣最早辦理桐花祭的縣市！每年花季吸引超過4萬人次來嘉賞桐花，帶來可觀的觀光人潮！10多年來嘉義市府投注諸多社區營造經費，並透過與客家委員會「2023桐花祭」系列活動的串連，舉辦『幸福與你桐聚』嘉義市桐花祭活動，成功納入客家桐花祭版圖，這也是市府用心，積極推動跨域整合與多元族群照顧的重要成果。

▲▼ 嘉市油桐花季邀民眾共賞五月雪 。（圖／嘉義市政府提供）

林家緯處長進一步表示，嘉義市是一座充滿人文氣息、熱情有活力的城市，嘉義市的成長有目共睹，嘉義市已成功打造城市品牌，廣受外縣市民眾所喜愛並納入旅遊口袋名單中。藉由觀光旅遊的人潮，帶動產業發展，創造就業機會，民眾才能世世代代安居樂業，繼續傳承著嘉義市的精神，讓嘉義市成為全民共享，世代宜居的城市。

▲▼ 嘉市油桐花季邀民眾共賞五月雪 。（圖／嘉義市政府提供）

民政處表示，2023嘉義市桐花祭訂於4月22日、23日舉行，先在圓林仔社區客家伯公廟舉行「敬伯公」祭儀，之後隨即在幸福山丘盛大開幕。邀請民眾一起漫遊賞桐步道，享受幸福無比的桐花之旅。今年桐花祭活動結合伯公祭儀、桐聚野餐趣及花樹下不插電音樂會等活動，邀請知名客語歌手王喬尹、范宸菲、彤溫岑二重唱及Mr.One Cajon結合陸婷、練懿樂及本市客家文化協會等多組知名客家歌手接力精彩演唱。

▲▼ 嘉市油桐花季邀民眾共賞五月雪 。（圖／嘉義市政府提供）

另外在桐花步道入口處，規劃「小農在地市集」，邀請小農展售在地、手作的產品及作品，帶動地方產業發展。同時為讓遊客深入圓林仔社區了解桐花故事及豐富自然生態，活動的每日上午10時及下午3時各舉辦1場免報名免收費的賞桐輕旅行導覽活動。

▲▼ 嘉市油桐花季邀民眾共賞五月雪 。（圖／嘉義市政府提供）

民政處也提醒，由於現場道路較為狹小，活動期間每日上午9時至下午5時於東義路566巷社區入口處為汽車管制點，汽車臨時停車位置為後庄防汛道路，社區內百年荔枝樹為機車管制點，為服務遊客備有免費接駁車，防汛道路至福順宮土地公廟前來回接送(防汛道路: 首班車上午10時、福順宮土地公廟前 :末班車為下午5時)，歡迎前往參加活動的民眾多加利用。

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關鍵字：

嘉義市油桐花季圓林仔社區

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