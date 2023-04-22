下周2波春雨接力！雨最大時間曝　北台灣又要降溫「探1字頭」

▲下周將有2波鋒面接力，北部、東北部和中南部山區將出現降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(23日)仍受華南水氣東移影響，北部、東半部有飄雨，南部可見陽光；下周將有2波鋒面接力，其中下周二晚間到下周三(25~26日)先一波鋒面快閃，下個周日(4月30日)到5月1日又有一波接力，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨。

氣象局預報員葉致均表示，明天(23)到下周二(25日)白天環境以東風為主，華南還有水氣移入，北部、東半部有飄雨，南部多雲可見陽光，午後山區有局部短暫陣雨。

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葉致均表示，下周二(25日)晚上會有鋒面通過，且持續到下周三(26日)，加上東北季風增強，北部、東半部，以及中南部山區會有局部短暫陣雨，不過鋒面通過很快，下周四(27日)水氣將減少。

不過下周二晚間到下周三鋒面通過，對南部補水有限，葉致均表示，南部降雨將以南部山區為主，這波鋒面跟上一波的差異在於上波鋒面有西南風水氣，對流明顯，這波單純僅是鋒面通過。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

下周四(27日)起東北季風逐漸減弱，水氣減少，僅東半部和北部山區局部短暫雨，中南部山區以午後降雨為主，其他多雲到晴，下周四到下周六(27日~29日)都是類似天氣。

根據氣象局預測，下個周日4月30日至5月1日還會有另一道鋒面通過，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

溫度部分，中南部下周溫度變化不大，高溫可到28到31度，北部變化明顯，下周三(26日)東北季風影響，高溫約20度上下，北部可能下探19度，比較涼，其他地區25度到29度，下周後期吹東南風，下周五、下周六(28日~29日)高溫則可以到30度以上。

▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）