批大巨蛋分潤比例過低　許淑華要求體育局：一個月內繳出進度

▲大巨蛋。（圖／李四川辦公室提供）



記者詹宜庭／台北報導

台北市長蔣萬安力拚大巨蛋在年底試營運，副市長李四川昨日邀請中華棒球協會秘書長林宗成、常務理事葉志仙、興富發棒球隊總教練呂明賜及5位球員到現場勘查並聽取意見。民進黨台北市議員許淑華21日指出，大巨蛋「 超額利潤分配 」的分潤比例過低，嚴重影響市民權益，要求台北市體育局1個月內提供後續進度與結論。

針對大巨蛋「 超額利潤分配 」，許淑華表示，大巨蛋從建造到使用，都嚴重影響市民權益，尤其北市府抽成的分潤權利金級距為1%、1.6％，等於是「遠雄賺1000元，市府只分6元」。

許淑華批評，這個比例去年北市議會就已經認為過低，要求重新商議，但目前到現在，市府都還沒重新談定提高分潤。因此，她再次強調，除了分潤比例過低，更應該採逐年提高回饋市民，不要再對遠雄輕易放水。

許淑華也質疑，遠雄提出的營運計畫與市府進行的進度階段在哪？已經涵蓋容留人數周邊交通規劃、防災疏散計畫問題了嗎？並要求台北市體育局1個月內將這些問題的後續進度、結論提供到她辦公室。

▼許淑華要求體育局一個月內繳出大巨蛋分潤比進度。（圖／翻攝自Facebook／許淑華Hsu Shu-Hua）

