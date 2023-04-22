獄中等死vs上前線？　俄愛滋病囚犯「打仗換藥物」：風險比坐牢小

▲ 俄軍從囚犯中招募士兵。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約21日綜合外電報導

「紐約時報」報導，根據估計，俄羅斯自囚犯中招募的士兵有20%是HIV（愛滋病毒）陽性。對部分人來說，前線的風險似乎比待在監獄裡小，他們認為在監獄裡得不到有效的治療。

這些士兵表示，在俄羅斯監獄裡，他們被剝奪了對付愛滋病毒的有效方法，不過他們在烏克蘭戰場上看到希望：當局允諾，如果他們同意戰鬥，就會給予抗病毒藥物。這項募兵宣傳對許多俄羅斯囚犯來說確有實效。

烏克蘭當局根據被俘俄軍的感染率估計，俄羅斯自囚犯招募的士兵中約2成感染愛滋病毒。被俘士兵接受紐時採訪時表示，在前線服役似乎比在監獄裡的風險要小。

感染愛滋病毒的37歲士兵狄默（Timur）說，俄羅斯監獄的「狀況非常糟」。狄默是在烏克蘭中部第聶伯羅（Dnipro）的一間拘留所接受採訪，他只願意透露名字，因為擔心若是透過戰俘交換回到俄羅斯會遭報復。

狄默因毒品交易被判10年徒刑，俄羅斯獄醫將他一直在服用以控制愛滋病毒的抗病毒藥物換成他擔心無效的藥物類型。

狄默表示，他認為自己在感染愛滋病毒的情況下，在俄羅斯獄中活不過10年。去年12月，他同意在傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）服役6個月，以換取罪刑赦免與抗病毒藥物。

狄默談到選擇獄中粗劣的愛滋病毒治療或是走上戰場時說：「我知道我會很快死掉或慢慢死掉。我選擇了快速死掉。」

狄默說，他所屬的那排士兵被派去進行冒險性攻擊，一波又一波幾乎沒有生還機會的士兵被派往東部城市巴赫姆特（Bakhmut）郊區參戰，大多數人在戰鬥第一天就陣亡，狄默則遭到俘擄。

▲ 普丁視察俄軍部隊。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯對巴赫姆特的攻擊是俄烏戰爭中最血腥、持續時間最長的戰鬥之一，俄軍中有許多都是囚犯，去年夏天起，眾多被允予赦免的囚犯走上戰場。

那些有愛滋病毒或是C型肝炎的人，被迫以非常公開的方式確定其身分。

當這些俄軍被烏方俘虜時，許多人戴著紅色或白色的橡膠手環，或兩者兼有，這代表他們患有其中一種疾病；愛滋病毒陽性或C肝這兩種疾病在俄羅斯監獄中都很普遍。

戰俘表示，手環目的是保護其他士兵免受感染，但對佩戴者來說也有風險。如果佩戴手環者在戰場受傷流血，士兵或醫務人員不願接觸傷者，可能會因此延誤急救。

犯下搶劫罪的瓦迪姆（Vadim）在瓦格納集團服役，他表示，在混亂的戰鬥中手環毫無用處。31歲的瓦迪姆最後是在一處掩體中遭俘。

根據監控俄羅斯監獄情況的非政府組織「獄中俄羅斯」（Russia Behind Bars）說法，自今年夏天以來，約有5萬名囚犯報名參與烏克蘭戰鬥，約占囚犯人數的10%。

42歲的魯斯蘭（Ruslan）因毒品交易被處11年徒刑，去年12月加入瓦格納時已經服完1年刑期，他說在流放地接受的藥物並不能抑制病毒，擔心自己性命不保。

魯斯蘭對瓦格納接受愛滋病毒陽性囚犯從軍的政策表示歡迎。他認為自己無論如何都會在獄中病死，他接受上戰場以獲得自由與治療的機會。

魯斯蘭說：「如果你的刑期很長，這能給你重生的機會」。（譯者：屈享平／核稿：李佩珊）