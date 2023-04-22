蘇丹內亂逾400死3550傷　數萬人逃難！停火72小時「首都還在打」

▲ 蘇丹內亂始於15日，7天造成逾400人死亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）爆發衝突，15日至今造成逾400人死亡，更迫使數萬人逃難家園。激烈交戰一周後，雙方宣布在穆斯林開齋節期間停火72小時，但首都喀土穆北部衝突仍在持續。

CNN報導，世界衛生組織（WHO）數據顯示，蘇丹內亂15日至今導致413人喪命，3551人受傷。各國官員及國際組織紛紛呼籲停火3天，讓平民能夠覓食、安全撤離或和家人一起慶祝20日開齋節。

RSF於21日率先宣布停火，政府軍隨後跟進，宣布停戰3天，但能維持多久還是未知數。此前的停火協議一再破裂，雙方都互相指責彼此違反協議條款。且有目擊者指出，喀土穆北部地區21日仍爆發激烈衝突。

RSF在推特聲明表示，停火將於當地21日上午6時開始。政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）當天則是衝突爆發以來首度在鏡頭前發表談話，哀悼受害者並祈禱開齋節和平，但未親口提及停火協議。

隨著死亡人數攀升，各界呼籲停火的聲音愈加迫切。喀土穆多數醫院已經停擺，許多遭到砲擊，其他尚可運作的醫療院所物資也快速減少。平民只能待在家中或避難所，沒有食物、沒有水，周圍都是槍砲威脅。世界糧食計畫署20日警告，這場內亂可能迫使數萬人陷入饑餓狀態。