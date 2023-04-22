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北韓即將發射「間諜衛星」　日本自衛隊受命做攔截準備

▲▼北韓13日上午7時在平壤試射新款洲際彈道飛彈「火星-18型」。（圖／路透）

▲北韓預告發射間諜衛星，並且已進入最後階段。圖為洲際彈道飛彈「火星-18型」。（圖／路透）

文／中央社

北韓發射軍事偵察衛星進入最後階段，為對屆時可能有部分物體掉落日本做準備，日本防衛大臣濱田靖一今天對自衛隊發布準備攔截彈道飛彈等物體的「破壞措施準備命令」。

日本讀賣新聞報導，日本政府相關人士表示，北韓軍事偵察衛星可能通過日本西南群島上空。有看法認為，北韓可能會利用南韓總統尹錫悅訪美的4月24日前後發射偵察衛星。日本將和美國與南韓合作強化警戒監視作為。

共同社報導，「破壞措施準備命令」是為了讓自衛隊進入飛彈防禦攔截態勢前，進行必要作業的措施。日本曾在2012年及2016年針對西南群島展開愛國者三型防空飛彈（PAC-3）部隊，這次部隊開展地點也將考量在西南群島。

日本放送協會（NHK）報導，「破壞措施準備命令」具體來說，就是命令航空自衛隊在沖繩縣內展開PAC-3部隊、海上自衛隊在海上展開配備神盾戰鬥系統的艦艇，及陸上自衛隊展開相關部隊將可能受害情況降到最低等。

儘管目前還不清楚北韓發射軍事偵察衛星的確切時間與路徑，但北韓2012年及2016年以發射「人造衛星」之名、行試射彈道飛彈之實時，曾飛越沖繩縣先島群島附近上空，所以自衛隊這次也將在沖繩縣展開PAC-3部隊。

防衛省相關人士說，沖繩縣內陸上自衛隊駐屯地及航空自衛隊基地等地，也是可能的PAC-3部隊展開地點。

不過，雖然防衛省2012年及2016年時在沖繩本島、宮古島、石垣島，甚至是首都圈展開PAC-3部隊，但當時都沒有發射反彈道飛彈。

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