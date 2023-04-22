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豬腳、銀耳誰能養顏美容？　食藥署闢謠：植物無膠原蛋白

▲▼萬巒豬腳。（資料照／記者賴文萱攝）

▲不少人認為豬腳美味又富含膠原蛋白，來聽食藥署說明。（圖／資料照）

文／健康醫療網 鄭宜芬

養顏美容是女性熱衷的話題，除了塗抹的保養品，「吃的保養品」也是保養寵兒。不少女性認為吃豬腳、喝銀耳湯能夠攝取膠原蛋白。對此，食品藥物管理署18日闢謠，指出「膠原蛋白多存在於動物中，植物不含膠原蛋白」。國民健康署資料也顯示，豬蹄、雞爪等確實含有膠原蛋白，但分子量太大，吸收率並不高，而且容易吃進過多油脂，也應留意。

多喝銀耳湯可以補充膠原蛋白嗎？食藥署在官方網站闢謠專區以專文說明，許多人認為銀耳富含「膠原蛋白」，不僅能養顏美容，對於皮膚、骨骼也大有益處。其實，銀耳屬於蔬菜類中的菇類，含有豐富的多醣體，脂肪與蛋白質含量不高。許多人以為銀耳含大量的膠原蛋白，實際上，膠原蛋白多存在於動物中，植物不含膠原蛋白。

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民眾若想靠吃來補充膠原蛋白，食藥署建議除了魚皮、軟骨之外，應多攝取豆類、魚類等優質蛋白質，加上豐富多元的蔬菜、水果、堅果等，均衡飲食對膠原蛋白的合成更有幫助。

豬蹄可補充膠原蛋白　但容易吃下過多油脂

坊間盛傳多吃富含膠原蛋白的食物，例如豬蹄、雞爪，能補充肌膚的膠原蛋白，讓皮膚Q彈，真的有這麼神奇嗎？

國健署說明，豬蹄、雞爪等部位確實含有豐富的膠原蛋白，但其分子結構過於巨大，必須先經過人體消化吸收，且人體在合成膠原蛋白時，還需要其他營養素輔助，例如維生素C，並不能直接將食物中的膠原蛋白轉換成皮膚的膠原蛋白。此外，目前尚未有研究指出攝取「豬蹄」、「雞爪」等食物有幫助肌膚合成膠原蛋白的功效。

而且，豬蹄、雞爪等食物除了含有豐富的膠原蛋白，通常也含有較高量的油脂，如果大量攝取這些食材，反而會吃下過多的油脂與熱量，因此要注意攝取量，不要過度期待這些食物可以補充肌膚的膠原蛋白。

國健署提醒，市面上有不少膠原蛋白膳食補充品，將豬皮、魚皮等部位先以酵素處理和純化後製成膠原蛋白補充品，在一些人體試驗中指出可以改善皮膚品質，但不見得人人適用。一般民眾若想要維持肌膚的健康，還是應該從均衡飲食著手，攝取充足的維生素及礦物質，提供肌膚足夠的抗氧化能力，也能減少發炎物質對肌膚的傷害。

膠原蛋白是什麼？

膠原蛋白是真皮中的重要成分，充足的膠原蛋白讓皮膚飽滿有彈性。膠原蛋白同時也是人體結締組織中的重要蛋白質，由甘胺酸(glycine)、羥脯胺酸(hydroxyproline)等胺基酸所組成的巨大分子結構，廣泛的存在於皮膚、血管、關節等部位，大約占蛋白質總量的25至35%、人體重量的6%。在人體扮演著黏合、支撐的重要角色。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57522
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