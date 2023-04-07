熟女愛漂亮狂吃膠原蛋白雙腳腫翻天　醫一查原因嘆氣了

▲熟女愛漂亮狂吃膠原蛋白、減肥藥，雙腳卻腫翻天，醫一查赫見女子罹患自體免疫的全身性疾病。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

一名30多歲女子因為愛漂亮吃減肥藥、膠原蛋白，卻兩次引發雙腳水腫而就醫。台中慈濟醫院腎臟內科醫師陳慧芬警覺有異，發現女子經腎臟切片，赫見女子罹患自體免疫的全身性疾病。陳慧芬警告，一到三成的活性狼瘡性腎炎病人，若無早期接受適當治療，可能導致末期腎臟病，甚至有致死風險。

陳慧芬表示，女子就診時，雙腳腫得圓滾滾，手指深按後指痕久久沒恢復，透露學同事吃減肥藥，希望成功瘦身，結果腳腫起來。醫師驗尿發現嚴重蛋白尿，囑咐病人按時服藥並規則回診追蹤，後續門診追蹤蛋白尿已慢慢恢復至正常。

不料幾個月後，女子又再次雙腳水腫。陳慧芬追問吃了什麼東西？病患說「看朋友服用膠原蛋白後皮膚Q彈光澤透亮，所以也跟著吃」結果雙腳又腫起來。

▲陳慧芬警告，一到三成的活性狼瘡性腎炎病人，若無早期接受適當治療，可能導致末期腎臟病。（圖／記者游瓊華翻攝）



陳慧芬表示，經詢問發現病人吃的減肥藥、膠原蛋白都沒有標示成份，很驚訝女子「勇氣十足」，判斷腎臟功能可能異常，經病人同意接受腎臟切片檢查，發現婦人罹患自體免疫疾病「狼瘡性腎炎」，持續服藥後才穩定控制。

「紅斑性狼瘡常侵犯15至45歲女性」陳慧芬表示，婦人兩次懷孕生子過程平順，30多歲才確診算比較慢，雖還不能敢斷言減肥藥、膠原蛋白觸發疾病，但不排除是減肥藥藉脫水瘦身，導致腎臟功能變差進而影響身體，出現下肢水腫意外發現狼瘡性腎炎，幸好沒有影響其它器官，目前固定抽血驗尿追蹤都正常。