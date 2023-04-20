分析／跨派系力挺王世堅　「孤鳥少主」何志偉不敵強敵環伺

▲王世堅今天於立委初選出線，高呼「正義戰勝邪惡」。（圖／記者陳家豪攝）

記者呂晏慈／台北報導

喧騰多日的台北市第二選區（士林、大同）「堅偉大戰」初選落幕，資深市議員王世堅以41.97％支持度取勝，將代表民進黨出戰，綠色友誼連線「少主」、現任立委何志偉中箭落馬，雙方差距僅2.27個百分點。回顧「堅偉大戰」過程，王世堅獲得跨派系市議員力挺，更擁有空戰優勢，而何志偉家族組織實力雄厚，但最終依舊不敵強敵環伺吞敗。

總體而言，初選勝負關鍵在於士林、大同區的基層組織挺誰，王世堅的本命區在大同區，士林區稍弱，而此次初選包括正國會議員林世宗、英系議員陳慈慧均公開力挺王世堅；反觀何志偉雖在選前找來有賴系色彩的新潮流立委劉世芳、郭國文助陣，不過，新系對於堅偉內戰的態度始終維持中立、觀望態度，還一度傳出有新系資深民代婉拒為何站台，並未發揮昔日「新蘇連」合作的綜效，導致何陷入孤軍奮戰的窘境。

▲何志偉今天吞敗，忍不住在媒體鏡頭前落淚。（圖／記者屠惠剛攝）

另一方面，堅偉激戰被視為英系與綠色友誼連線大戰的延長賽，2020年何志偉的母親薛凌參選台北市黨部主委，與英系中常委黃承國力推的議員王孝維競爭，雙方互控賄選、選舉黑函滿天飛，最終因兩人對簽署競選公約的內容無法達成共識，中央黨部宣布選舉暫停，時隔超過半年才推壯闊台灣聯盟理事長吳怡農接棒。

2022台北市長選戰，英系的衛福部前部長陳時中代表民進黨參選，選舉過程中卻發生何志偉疑似扔陳時中沙畫的爭議事件，延燒到選後變成立法院監視器外流之亂，雙方齟齬不斷，新仇舊恨加深，心結更難解；而在初選過程中，王世堅獲得英系大力支持，遭網路不具名圖卡指控「背後影武者」是黃承國，使王世堅大怒提告，狂嗆何「惡魔」，英系立委莊瑞雄也動怒點名何的選舉手法「下三濫」，何則以按鈴控告回應。

何志偉家族實力雄厚，他本人更被視為綠色友誼連線、陽信幫的少主，此次民調樣本經加權後，終以些微差距敗給王世堅，吞下從政以來首場敗仗，雖然其派系仍在中常會佔有一席之地，並掌握多個縣市黨部勢力，但檯面上的公職扣除不分區立委不計入，只剩下何志偉的大嫂、台北市議員鍾佩玲1人。

此外，儘管民進黨主席賴清德數度聲明不建議現任議員轉戰立委初選的「誠信條款」，何志偉也從初選開打之初就大打「誠信」議題，強調自身「信賴」信賴，但選舉結果不如預期，也是直接打了「誠信條款」一巴掌。