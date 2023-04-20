打臉賴清德誠信條款？　王世堅初選出線、何志偉連任夢碎

▲王世堅將代表民進黨參選立委。（圖／記者陳家豪攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨20日公布台北市第二選區（士林、大同）「堅偉大戰」立委初選結果，儘管民進黨主席賴清德數度重申「誠信條款」，不建議現任議員轉戰立委初選，但現任立委何志偉依舊以39.7％惜敗市議員王世堅41.97％，無緣代表民進黨參選2024立委大選，無形間打臉了「誠信條款」。

民進黨中執會今年3月通過「誠信條款」，賴清德當時指出，鑒於現任議員於甫當選之際，立即投入2024年立委選舉，恐有負選民之託，影響社會觀感，不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無民進黨現任立委之選區除外，送提名策略小組作為協調時參考原則，被形容為類似國民黨的「大局條款」。

回顧選舉過程，何志偉針對王世堅違反「誠信條款」一事表示，自己個人在過去沒有連任台北市議員，花了很長時間做準備和努力，「我想誠信是做人最基本的標準，那至於個人生涯規劃我們都尊重」。

另一方面，王世堅面對外界質疑「誠信條款」則說，他個人蠻反對這一個說法，直言「這跟誠信有什麼樣的關係？」他表示，跟他有接觸的人都知道其誠信為何，因此非常非常不服氣，民進黨一向沒有現任優先，一定要初選，且2020總統初選時，賴清德也挑戰過總統蔡英文，因此，若用各種條款限制現任議員不能選是不對的，也阻礙人才間的流通。