店員突喊「2杯大谷翔平」！他點完咖啡超困惑　眾人笑：WBC症候群

▲日籍二刀流球星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／閔文昱報導

大谷翔平在經典賽（WBC）奪冠後，人氣水漲船高。有網友近日到超商買咖啡時，意外聽到店員在溝通時說道「『大谷翔平』再來兩杯喔！」讓他感到相當意外，好奇「什麼時候多了這個奇怪的術語？」直到他走出店家，看到超商外的廣告看板才得知可能原因。貼文一出，讓網友笑稱「看來是WBC症候群」。

一名網友在臉書「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文分享，他近日到小七購買燕麥奶拿鐵，結果在結帳時聽到A店員對負責做咖啡的B店員說「大谷翔平再來2杯喔！」讓他頓時相當困惑，「真的是想破頭都不知道在說什麼。」

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原PO透露，自己以前也曾當過一陣子超商店員，所以對於店員間的專業術語也是略知一二，「像是各種菸類簡稱、還有更專業的拉牌面=把商品拉到貨架最前面、OC=立式冷藏櫃、點列管=盤點高單價商品」，但就是沒聽過「大谷翔平」這個奇怪的術語。

▲有網友好奇，超商店員溝通術語中的「大谷翔平」是什麼意思？（圖／翻攝自Facebook／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

直到原PO走出超商，看到外頭廣告看板才發現可能原因，「應該是因為用了Oatly的燕麥奶，念起來有點像大谷日文的發音Ohtani吧？」對此，他也笑稱，看來這裡店員也很愛看棒球，「下次如果店內有轉播棒球賽的話，搞不好可以跟坐在店內跟他們多聊幾句。」

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「第一次聽到」、「真的是太逗了」、「虧你想得到」、「大谷那麼全能，賣咖啡我也不意外了」、「看來是WBC症候群」、「看到這篇文意外學到店員的術語」、「店員是英文不好還是日文不好呢？哈哈哈」、「笑死，有趣的店員」、「好可愛哦」。