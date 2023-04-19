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社會 社會焦點 保障人權

逃逸移工撞爛300萬BMW X5落跑　廂型車主傻眼：被偷開還變廢鐵

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名逃逸移工偷開朋友的車，闖紅燈撞爛要價近300萬的BMW X5休旅車。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區14日8時許發生一起車禍，一輛廂型車闖紅燈後撞上直行的BMW X5休旅車，還波及另台機車，廂型車駕駛肇事後落跑消失，警方追查發現，廂型車的蕭姓車主平時會將車輛停在工地，陳姓移工偶爾會借用，當天未告知就用車，結果還發生車禍，陳擔心肇事後，無照以及逃逸身分會曝光於是落跑，但最終仍被僱主帶到警局說明，並被送交移民署專勤隊處理。

第五分局指出，14日8時接獲崇德八路與敦化路口發生車禍，經查，現場為一台黑色廂型車闖紅燈，撞上42歲雲姓男子駕駛的BMW X5休旅車，還波及45歲劉姓機車騎士受到輕傷，但廂型車駕駛肇事後逃離現場。警方查出型車車主是45歲蕭姓男子，但蕭卻喊冤並非他肇逃，是平時將車輛放在工地，是45歲陳姓越南籍男移工借用釀禍。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲蕭姓車主經警方通知，才知道愛車被移工朋友偷開走，還闖大禍。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

蕭表示，平時陳男要使用車輛都會告知報備，唯獨當天什麼都沒說，結果就發生意外，還是警方通知才知道愛車撞得半毀。蕭男後來帶著陳男到案說明，陳坦言是害怕闖紅燈、無照才會肇事逃逸，孰料警方一查，發現陳男還是逃逸移工，依法移送移民署專勤隊處理，而車主蕭男因允許無駕照者駕駛他的汽車也將挨罰。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

警方呼籲，切勿將汽機車讓無駕駛執照之人駕駛，此外，發生車禍事故不論有無人員受傷均應留現場處理，輕者，無人員受傷依道路交通管理處罰，可處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至個月。重者，依刑法及道路交通管理處罰條例規定，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑，另可吊銷執照。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

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