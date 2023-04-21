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【廣編】大摩典藏珍稀年份系列第二版VINTAGE 2003／2007　雋永時光定義珍稀「奢藏木盒」獨獻台灣

▲▼台灣,大摩,典藏珍稀年份系列,VINTAGE,威士忌,酒。（圖／業者提供）

▲大摩酒廠發布大摩典藏珍稀年份系列第二版VINTAGE 2003 2007，是威士忌收藏家與愛好者不容錯過的逸品。

圖、文／尚格酒業提供

今年坐擁蘇格蘭最古老橡木桶藏的「老酒銀行」大摩酒廠，發布《大摩典藏珍稀年份系列 第二版 Vintages 2003/2007》。尚格酒業行銷總監張介怡Gity表示：「尚格酒業秉持著提供精品威士忌給台灣消費者的初衷，這次更為年度限量酒款Vintage 2003、Vintage 2007爭取獨獻台灣的精裝木盒包裝。」是威士忌收藏家與愛好者不容錯過的逸品。

《大摩典藏珍稀年份系列 Vintage 2003》這款風味高雅的威士忌先於美國波本威士忌橡木桶中熟成之後，再將酒液過桶至Rivesaltes甜葡萄酒桶、西班牙Matusalem和Amoroso珍稀雪莉桶，以及數量有限的波本酒桶等手工嚴選橡木桶中，使風味臻至絕佳平衡。散發麥蘆卡蜂蜜、濃郁太妃糖與熟成香草莢的香氣，口感展現溫潤蜂蜜、楓糖糖漿和辛辣的黑色果實風味；尾韻則為陳年蜂蜜、古老英式果醬和甜香料味。2003年大摩在「古巴雪茄與威士忌博覽會」榮獲「最優等酒款」尊榮稱號；而在台灣，2003年台北101大樓落成，成為當時年代「世界第一高樓」。《大摩典藏珍稀年份系列 Vintage 2003》，這款18年的大摩威士忌，台灣限量372瓶，建議售價$15,000，裝盛於台灣獨家手工打造，附有Riedel威士忌對杯的精緻黑木盒中。

《大摩典藏珍稀年份系列 Vintage 2007》這款散發復古氣息的威士忌先於美國波本威士忌橡木桶中熟成之後，接著將酒液過桶至西班牙Matusalem、Apostoles和Amoroso珍稀雪莉桶，以及香甜的瑪莎拉（Marsala）葡萄酒桶等手工嚴選珍稀陳年橡木桶，令風味更加和諧馥郁。散發蜂蜜、現烤布里歐麵包和薑餅蛋糕的香氣；口感展現橙花蜂蜜、香料與柑橘風味；尾韻則為甜點、碎薑片和肉桂香味。2007年大摩首席釀酒師理查．派特森著手撰寫個人第一本自傳「Goodness Nose」；2007年台灣高鐵正式營運，開啟台灣的高速時代。《大摩典藏珍稀年份系列 Vintage 2007》，台灣限量5,940瓶，建議售價$6,500，並裝盛於台灣獨家的精緻黑色木盒。

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