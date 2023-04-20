超挺台瓜地馬拉總統4／24來台　蔡英文將贈勳

▲瓜地馬拉總統賈麥岱。（資料照／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

外交部20日表示，瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）應我國政府邀請，於4月24日至27日率團來台進行國是訪問，外交部表達誠摯歡迎，總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎、國宴款待並贈勳，並就雙邊合作及共同關切議題交換意見。

此次訪團成員包括國會議長李薇拉（Shirley Joanna Rivera Zaldaña）、外交部長步卡羅（Mario Adolfo Búcaro Flores）、財政部長馬丁內斯（Edwin Oswaldo Martínez Cameros）、農牧部長德雷翁（Edgar René de León Moreno）及經濟部長羅薩雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）等重要官員。

外交部表示，蔡英文日前「民主夥伴共榮之旅」訪問瓜國期間，受到賈麥岱熱忱接待，為對賈麥岱首次以總統身分率團來訪表達禮遇與重視，蔡英文將以隆重軍禮歡迎、國宴款待並贈勳，並就雙邊合作及共同關切議題交換意見。

此外，外交部補充，賈麥岱在台期間將接受副總統賴清德及外交部長吳釗燮款宴、拜會立法院長游錫堃並發表演說，並將接見瓜國留學生、赴台中參訪華德動能科技公司，及出席「瓜地馬拉咖啡文化月」暨「咖啡胖卡全台走透透」開幕活動，進一步提升台瓜雙邊經貿投資關係。

外交部表示，台瓜兩國關係緊密友好，賈麥岱多年來以實際行動展現對兩國邦誼及台灣國際參與的堅定支持，兩國政府共同推動各項領域的合作計畫，促進瓜國社會與經濟發展，嘉惠當地人民，廣獲各界肯定與感謝。